Chile: la playa secreta cerca de Reñaca que pocos turistas conocen

Descubre playas secretas cerca de Reñaca, Chile, con arena clara, acantilados y naturaleza tranquila. Ideal para paseos, fotos y desconexión total.

Cynthia Garrido

Playa Los Cañones

Mario Musco

Si estás de paseo en Reñaca y buscas un lugar tranquilo, poco concurrido y lleno de belleza natural para disfrutar el verano, hay varias playas en Chile que están cerca y que pocos turistas conocen. Son ideales para quienes quieren escapar del ruido, relajarse y disfrutar del mar y los paisajes de la Región de Valparaíso.

Una de las más recomendadas es Playa Los Cañones, ubicada en Viña del Mar, a solo unos minutos en auto desde Reñaca. Su nombre proviene de los antiguos cañones de artillería que se encuentran en la costa, que hoy forman un pequeño museo al aire libre frente al océano. Esta playa combina historia, mar y naturaleza de forma única.

Los Cañones tiene arena clara y un litoral amplio, rodeado de acantilados y formaciones rocosas. Estas características le dan un aspecto más salvaje que otras playas urbanas de la zona. Caminar por la arena mientras se observan los acantilados y el oleaje es una experiencia muy tranquila y fotogénica.

Playa cerca de Re&ntilde;aca que pocos turistas conocen

El entorno natural se extiende más allá de la playa. Hay paseos peatonales, ciclovías y espacios abiertos para caminar, correr o montar bicicleta. También existen zonas con juegos para niños y miradores que permiten disfrutar de vistas panorámicas del océano y de los cerros de Valparaíso.

Playa Los Cañones no es un balneario masivo. Aunque hay cafeterías, heladerías y estacionamientos cerca, la cantidad de visitantes suele ser mucho menor que en otras playas populares como Reñaca. Esto permite disfrutar de un ambiente más relajado y de contacto directo con la naturaleza.

La playa es ideal para paseos, fotografía y descanso, aunque el agua puede estar fría y con oleaje fuerte, por lo que no siempre es recomendable nadar. Prepararse con comida, agua y ropa cómoda es fundamental para disfrutar plenamente del día en este lugar.

Cómo llegar a Playa Los Cañones desde Reñaca

Para llegar a Playa Los Cañones desde Reñaca, se puede tomar en auto la Avenida Borgoño hacia el sur, conectando luego con la costanera y Avenida Las Salinas hasta Viña del Mar. El trayecto dura unos 15–20 minutos y es directo, con estacionamiento cerca de la playa. También se puede llegar en micro o taxi siguiendo la misma ruta costera, lo que permite disfrutar del paisaje mientras se acerca al litoral.

