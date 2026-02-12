No son lo mismo: en qué se diferencian therians, otherkin y furros

Aunque suelen confundirse, therians, otherkin y furros no significan lo mismo. Las diferencias entre identidad y afición son clave para entender cada comunidad.

Cada vez son más los términos que circulan en la web de términos vinculados a identidades no humanas. Therian, otherkin y furro suelen usarse como sinónimos, pero no significan lo mismo. Cada palabra describe experiencias y comunidades distintas que surgieron, en gran parte, en foros y espacios digitales desde los 90.

Los therians son personas que se identifican, en un plano interno, como un animal no humano. Esta vivencia no se refiere a un disfraz ni a un juego. Dentro de la propia comunidad se la describe como una identidad profunda que puede entenderse de forma espiritual o psicológica. El término “therianthropy” moderno comenzó a utilizarse en foros de internet en la década de 1990.

Therian, therians En qué se diferencian therians, otherink y furros. Shutterstock Los otherkin también hablan de una identidad no humana, pero más amplia. El concepto apareció en comunidades online en los años 80 y 90 en Estados Unidos. Incluye a personas que dicen identificarse con seres mitológicos, criaturas ficticias o entidades espirituales. En ese marco, los therians suelen considerarse un subgrupo dentro del universo otherkin.

En cambio, la comunidad furry (de donde proviene el término “furro”) es una subcultura centrada en el interés por animales antropomórficos. Esto incluye arte, literatura, eventos y el uso de trajes llamados “fursuits”. Diversos estudios académicos sobre el fandom furry, como los realizados por investigadores de la Universidad de Waterloo (Canadá), señalan que se trata principalmente de una afición o espacio creativo, no de una identidad no humana.

La diferencia central está en el eje identidad versus afición. Therians y otherkin hablan de cómo se perciben a sí mismos. Los furros participan de una comunidad artística y social. Aunque algunas personas pueden formar parte de más de un grupo, los conceptos no son equivalentes.