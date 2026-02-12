Aunque es dulce y refrescante, el durazno no es recomendable para todos. Descubre quiénes deberían moderar su consumo y qué dice la nutrición al respecto.

El durazno es una fruta dulce, jugosa y muy apreciada en la temporada de verano. Su sabor y su frescura lo hacen ideal para comer solo, en ensaladas de frutas o postres. Aporta beneficios como hidratación, fibra y antioxidantes. Sin embargo, no todas las personas pueden consumirlo sin riesgos, ya que puede provocar molestias o reacciones adversas en ciertos casos.

Quiénes no deberían consumir durazno y por qué Quienes son alérgicos al durazno o a frutas de carozo deben evitarlo por completo. Según la nutrición, consumir esta fruta en personas alérgicas puede provocar desde picazón en la boca y garganta hasta inflamación más intensa, y en casos graves podría desencadenar una reacción alérgica severa.

Las personas con síndrome de intestino irritable también deben tener cuidado. El durazno contiene FODMAPs, azúcares fermentables que pueden provocar gases, hinchazón y dolor abdominal en personas con intestinos sensibles. Por eso, se recomienda moderar su consumo o eliminarlo si provoca molestias.

Quienes tienen diabetes no están estrictamente prohibidos de consumir durazno, pero deben controlar las porciones debido a su contenido de azúcares naturales. Comerlo en exceso podría generar picos de glucosa en sangre.

Finalmente, las personas con enfermedad renal avanzada deben limitar su ingesta, ya que esta fruta aporta potasio, y niveles altos de este mineral pueden ser perjudiciales si los riñones no funcionan correctamente.