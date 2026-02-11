Qué efectos tiene la manzana en el cuerpo y quiénes no deberían consumirla

Refuerza la digestión, aporta antioxidantes y ayuda al corazón: qué efectos tiene la manzana en el cuerpo y quiénes deberían moderar su consumo.

La manzana es una de las frutas más elegidas en todo el mundo. Está presente en desayunos, meriendas y colaciones saludables, y suele asociarse con una alimentación equilibrada. Su popularidad no es casual: aporta nutrientes importantes y tiene efectos positivos en el organismo cuando se consume con moderación.

Uno de sus principales beneficios está en la fibra, especialmente la pectina. Esta sustancia ayuda a regular el tránsito intestinal y favorece la salud digestiva. Consumida con cáscara, puede prevenir el estreñimiento. En cambio, cocida o rallada, suele recomendarse en casos de diarrea leve, ya que resulta más suave para el sistema digestivo.

La manzana también contribuye a la salud cardiovascular. Su fibra soluble puede ayudar a reducir el colesterol LDL, conocido como “malo”. Además, contiene antioxidantes como la vitamina C y polifenoles, que colaboran en la protección de las células frente al estrés oxidativo. Estos compuestos también fortalecen el sistema inmunológico.

Otro efecto positivo es su capacidad de generar saciedad. Es baja en calorías y tiene un alto contenido de agua, lo que la convierte en una buena opción para quienes buscan controlar el peso. Aunque contiene azúcares naturales, la fibra ralentiza su absorción y evita aumentos bruscos de glucosa en personas sanas.

budin de manzana y avena 3.jpg Manzana Quiénes no deberían consumir manzana No todas las personas toleran la manzana de la misma manera. Quienes padecen síndrome de intestino irritable pueden experimentar hinchazón, gases o malestar, ya que contiene fructosa y sorbitol, considerados FODMAPs. En estos casos, suele recomendarse limitar su consumo o elegir porciones pequeñas.