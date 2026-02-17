Netflix: dura más de 3 horas y es la película ideal para disfrutar en un feriado

Si no sabes qué hacer en un feriado, aquí te recomendamos una película que está en Netflix. Es de Martin Scorsese y está protagonizada por Robert De Niro.

¿No sabes qué hacer en un día feriado? Aquí te dejamos una buena opción que está en Netflix: El Irlandés. Es una película estadounidense de 2019 dirigida por Martin Scorsese que dura 209 minutos. El guion fue escrito por Steven Zaillian y está basado en el libro I Heard You Paint Houses de Charles Brandt.

La historia sigue a Frank Sheeran, interpretado por Robert De Niro, un camionero que se convierte en sicario vinculado a la mafia. A lo largo del relato, el personaje repasa su vida y su relación con el poderoso sindicalista Jimmy Hoffa, encarnado por Al Pacino. También participa Joe Pesci como el jefe mafioso Russell Bufalino.

La película se basa en el testimonio real de Frank Sheeran, quien afirmó haber estado involucrado en la desaparición de Jimmy Hoffa en 1975. Sin embargo, algunos historiadores y periodistas han cuestionado la veracidad completa de ese relato. Aun así, el film se presenta como una reconstrucción desde la mirada del propio Sheeran.

Uno de los aspectos más comentados fue el uso de tecnología digital para rejuvenecer a los actores en distintas etapas de sus vidas. La duración la convierte en una de las obras más extensas de Scorsese. Fue nominada a diez premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. También obtuvo nominaciones en los Globos de Oro y los premios BAFTA.

Quién es el director de la película de Netflix

Martin Charles Scorsese nació en Nueva York el 17 de noviembre de 1942. Es un director, guionista, actor y productor de cine. Con una trayectoria que abarca más de cincuenta años, las películas de Scorsese abordan temáticas relacionadas con el catolicismo, la identidad italoestadounidense o la criminalidad, caracterizándose por su violencia, uso del lenguaje vulgar, estar ambientadas en la ciudad de Nueva York y la inclusión de canciones pop, rock y clásicas en la banda sonora.