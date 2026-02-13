Tres décadas atrás: así surgieron los therians en internet

La comunidad therian surgió hace más de 30 años en internet. Personas con identidad animal encontraron en la web un espacio para conectarse y compartir.

La comunidad therian en internet surgió en los años 90, cuando comenzaron a expandirse los foros y listas de correo en Estados Unidos. En ese contexto digital temprano, algunas personas que sentían una identidad animal interna empezaron a buscar a otros con experiencias similares. La red les permitió conectarse sin depender de su entorno cercano.

Uno de los antecedentes más citados es la comunidad Alt.horror.werewolves, un grupo de discusión de Usenet activo a principios de esa década. Aunque estaba dedicado a la ficción sobre hombres lobo, algunos participantes comenzaron a hablar de experiencias personales vinculadas a la identidad animal. Con el tiempo, esas conversaciones derivaron en espacios más específicos.

En ese proceso empezó a utilizarse el término “therianthropy” en un sentido moderno, distinto del concepto mitológico tradicional. La palabra sirvió para diferenciar a quienes hablaban de una vivencia identitaria real de quienes solo participaban en juegos de rol o ficción.

therians Therians A fines de los 90 y principios de los 2000 aparecieron foros independientes y sitios web dedicados exclusivamente a la temática. Allí se consolidaron definiciones, códigos de conducta y espacios de apoyo. Internet fue clave porque ofrecía anonimato y comunidad a personas que muchas veces no encontraban comprensión en su entorno inmediato.

Con la llegada de redes sociales, la comunidad se expandió aún más. Plataformas como Tumblr, Reddit y más recientemente TikTok facilitaron la difusión del término y la llegada de nuevas generaciones. Allí se comparten experiencias, símbolos y debates internos.