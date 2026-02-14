Cine romántico en Netflix: la película ideal para celebrar San Valentín

En este Día de los Enamorados podés disfrutar de una historia de amor en Netflix: La última carta de amor, película dirigida por Augustine Frizzell.

La última carta de amor es un largometraje estrenado en 2021 y dirigido por Augustine Frizzell. Alterna entre dos líneas temporales: el presente y los años 60. La trama sigue a Ellie, una periodista que descubre un conjunto de cartas de amor antiguas. Mientras investiga la historia detrás de estas cartas, se involucra en una narrativa romántica que la conecta con los autores de las cartas y con su propia vida sentimental.

Netflix La última carta de amor Foto: Netflix Netflix. La última carta de amor netflix El reparto principal está compuesto por Felicity Jones, como Ellie, y Callum Turner, que interpretan a los protagonistas de ambas épocas. También participan Shailene Woodley, Nabhaan Rizwan y Joe Alwyn.

La película combina elementos de romance y drama, mostrando cómo las decisiones y emociones de los personajes afectan sus relaciones en distintos momentos de sus vidas. Cada carta encontrada por Ellie revela información que permite reconstruir la historia de los antiguos amantes.

El guion fue coescrito por Nick Payne y Esta Spalding. Tiene una duración de 110 minutos y es una excelente opción para disfrutar en este San Valentín con la personas que más querés.