Basada en hechos reales: la película de Netflix que es ideal para ver en el feriado

Fue aclamada por la crítica y reconocieron que su historia es una de las más emocionantes.

Marla Ferrón

Un plan ideal para el feriado

Netflix

Netflix tiene una joya oculta en su catálogo que nos transporta a tiempos de guerra pasados. Durante su estreno, esta película pasó desapercibida por cientos de suscriptores de la plataforma, sin embargo, la crítica y las redes sociales la han convertido en tendencia nuevamente.

Se trata de Seis triple Ocho, una ambientada en la Segunda Guerra Mundial y que tiene como protagonista a un batallón compuesto por mujeres negras. Su historia logra impresionar porque está basada en un artículo real donde se relatan todas las hazañas que llevó a cabo el grupo femenino, a pesar del racismo y sexismo de la época.

No te pierda el tráiler de la película

En 2 horas, Seis Triple Ocho retrata al 6668° Batallón del Directorio Postal Central con una misión que parece imposible: ordenar y repartir más de 17 millones de cartas a soldados estadounidenses. El intento de entregar esas cartas almacenadas durante 3 años nos acerca a una época marcada por escenarios oscuros y soldados que pierden la esperanza por no recibir palabras de sus allegados.

La crítica dio el visto bueno a esta película por su historia sorprendente y desconocida. Pero lo más llamativo de Seis Triple Ocho es que cuenta con una calidad visual y un elenco de lujo que logra transportar a los espectadores a esa época tan importante para la historia mundial.

La película que estaba escondida en Netflix.

La película recibió varias nominaciones a premios importantes, incluyendo el Oscar a Mejor Canción Original por The Journey interpretada por H.E.R. Aunque no se quedó con la estatuilla, sí fue galardonada en otras ceremonias que destacaron su reparto, su protagonista e historia.

