Escándalo cripto $Libra de Milei retira al inversor chileno Alfonso Gamboa Silvestre

Ha pasado un año desde el lanzamiento de la cripto Libra mediante un tuit del presidente Javier Milei y aún no se ha dado una explicación coherente sobre su nivel de participación en el proyecto del token, un escándalo que sacudió el mercado de las criptomonedas minando la confianza en estas operaciones.

El inversor de Chile Alfonso Gamboa Silvestre fue uno de los tantos compradores apenas conocido el lanzamiento en la red social favorita del presidente argentino: la app X, dominada por Elon Musk.

Lo cierto es que este novato operador perdió 10 mil dólares con el colapso de LIBRA. Así apuró la decisión de no volver jamás a las criptomonedas.

Por lo que se ha constatado son más de 1.300 los argentinos que también se vieron afectados por las operaciones fallidas y confusas alrededor del lanzamiento de la criptomoneda Libra . Pero las demandas ante una situación iregular se expanden a inversores en Estados Unidos y al resto del mundo.

La causa Libra tiene en la mira al presidente Javier Milei por difundir una estafa. Foto: EFE

Las explicaciones cambiantes de Milei generan más incertidumbre en medio de preguntas todavía sin resolver. Milei respaldó un proyecto que impulsó a cientos de miles de personas en todo el mundo a invertir en Libra, una moneda meme que resultó ser un fracaso.

Alfonso Gamboa Silvestre, un chileno de 25 años, fue uno de los muchos operadores que sufrieron fuertes pérdidas. El lanzamiento y la rápida desaparición del token le costaron 10 mil dólares.

Desde entonces, abandonó la industria de las criptomonedas para siempre, según su testimonio.

Época en la que el chileno mostraba los pulgares hacia arriba. Hoy es uno de los demandantes por estafa.

El día de San Valentín del año pasado, Gamboa Silvestre estaba operando en su computadora. El día parecía normal hasta que apareció en su teléfono una notificación de uno de los muchos grupos de criptomonedas que tenía en Telegram.

Abrió el mensaje, que decía algo así como "El presidente de Argentina acaba de lanzar un token de criptomonedas".

Gamboa Silvestre corrió a X (anteriormente Twitter) para comprobar si era cierto. Al principio, pensó que la cuenta de Milei había sido hackeada.

Pero tras leer detenidamente el tuit verificado del presidente y el sitio web del "Proyecto Viva La Libertad" que incluía, Gamboa Silvestre descartó la posibilidad.

Así que compró el token. En total, invirtió 5.000 dólares.

"Hice dos compras. Primero, una más pequeña. Cuando estuve totalmente seguro de que era el tuit de Milei, hice una más grande", declaró.

Después de eso, Gamboa Silvestre salió de casa para cenar con su familia, pero no podía apartar la vista del teléfono. El precio de Libra seguía bajando y no sabía qué hacer.

Elegir lo que mejor se veía en el menú y evitar la mirada preocupada de su familia ya era bastante difícil, así que se encerró en el baño del restaurante. “Al principio pensé que el token iba a bajar y luego a subir hasta el infinito”, dijo Gamboa Silvestre.

“Pero eso no sucedió. Vi que bajaba y bajaba, y mi 14 de febrero terminó siendo una pesadilla”.

A medida que los inversores comenzaron a retirar su dinero en masa, Gamboa Silvestre también lo hizo. Terminó duplicando su inversión original en pérdidas.

El evento también marcó su salida definitiva del ecosistema complejo de las criptomonedas. Gamboa Silvestre se aventuró en el mundo de las criptomonedas en 2016, principalmente por curiosidad. Sin embargo, comenzó a tomárselo en serio en 2022 y se convirtió en un operador activo.

El sector de las monedas meme lo trató bien al principio.

Gamboa Silvestre fue uno de los primeros inversores en TRUMP y MELANIA, los dos tokens lanzados por el presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump menos de 48 horas antes de que Trump asumiera la presidencia.

Le fue bien y creía que la historia sería similar con Libra.

Libragate

“Pensé que, como Milei se había reunido con Donald Trump y Elon Musk, pensé: ‘Bueno, esto va por el mismo camino, van a hacer las cosas bien y voy a poder ganar dinero con eso’”, recuerda el chileno nacido en Curicó y con residencia en Talca.

Pero las cosas no resultaron así. Además del dinero que perdió, Gamboa Silvestre renunció a algo aún más importante para él: su amor por las criptomonedas.

“Después de lo que pasó con Libra, me alejé por completo de ese mundo. Dejé de hacer algo que realmente me gustaba y que me había generado mucha rentabilidad durante ese período”, dijo.

“En el futuro, me veía viviendo solo de eso. Pero perdí toda la confianza”.

Hoy, el único vínculo que Gamboa Silvestre tiene con la industria es su participación en una demanda colectiva interpuesta contra Milei.

Y es uno de los 212 inversores que buscan reparación por sus pérdidas en una demanda pendiente en Argentina.

Aunque Milei ha minimizado repetidamente el impacto que LIBRA tuvo en los inversores, los hechos cuentan una historia diferente.

Según datos de Ripio, solo una plataforma de intercambio centralizada que opera en el país, 1.329 ciudadanos perdieron dinero. Estas cifras contradicen directamente las afirmaciones previas de Milei de que solo un puñado de inversores argentinos se habían visto afectados.

Los argentinos no fueron los únicos que perdieron dinero. El impacto fue internacional, afectando a inversores de todo el mundo, desde Bosnia hasta Líbano y Australia.

A pesar de que ha transcurrido un año desde el lanzamiento de Libra, Milei aún no ha dado una explicación coherente sobre su nivel de participación en el proyecto del token.

Según Agustín Rombolá, uno de los abogados que representa a los demandantes en la demanda colectiva, las respuestas de Milei han variado considerablemente durante el último año.

“Primero nos dijo que era un casino, que en el casino no se llora. Luego nos dijo que tenía derecho a vender sus opiniones. Y luego nos dijo que no estaba trabajando como presidente en el momento del tuit. [Después de eso], nos dijo que lo habían estafado”, declaró Rombolá.

Mientras continúa la investigación sobre lo sucedido, se siguen calculando los daños financieros, así como la pérdida de confianza.