Se cumple un año del caso $Libra, la criptoestafa que sacudió al Gobierno de Javier Milei

Este sábado se cumple un año del estallido del caso $ Libra , la criptomoneda que fue difundida en sus redes sociales por el presidente Javier Milei y que terminó en una fuerte caída de su valor, con miles de damnificados en todo el mundo.

Todo comenzó el 14 de febrero de 2025 a las 19:01, cuando el mandatario publicó en su cuenta de X un mensaje en el que presentaba el token como un “proyecto privado” destinado a financiar pymes tecnológicas y desarrollos vinculados a la inteligencia artificial. Minutos después, la compra masiva del activo digital disparó su cotización.

El respaldo público fue decisivo para que la llamada “memecoin” ganara alcance global . Sin embargo, horas más tarde, su precio se desplomó más de un 85% cuando los creadores vendieron sus posiciones, en una maniobra conocida en el mundo cripto como “rug pull”. El saldo fue contundente: unas 44.000 personas afectadas en distintos países, entre ellas más de 1.300 argentinos, según registros de damnificados.

Tras la polémica, Milei eliminó el mensaje original y aseguró que no había promocionado el token, sino que solo lo había “difundido”. También sostuvo que se trataba de un emprendimiento entre privados y que su cuenta personal no debía interpretarse como un canal de comunicación oficial del Estado.

Tres días después del tuit, el 17 de febrero de 2025, se presentaron las primeras denuncias penales por presunta estafa y asociación ilícita. La causa quedó en manos de la jueza María Servini, con la intervención del fiscal federal Eduardo Taiano, quien impulsó la investigación para determinar responsabilidades.

En el expediente también aparecen el empresario argentino Mauricio Novelli, señalado como nexo entre los desarrolladores y el entorno presidencial, y el estadounidense Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures e identificado como uno de los impulsores del token.

La Justicia ordenó allanamientos, inmovilización de bienes y el análisis de billeteras digitales que habrían recibido transferencias millonarias tras el desplome del activo. En paralelo, en Estados Unidos se inició una demanda colectiva en el Distrito Sur de Nueva York contra los responsables de la operatoria.

La presión política

El impacto del caso $LIBRA no quedó solo en tribunales. En la Cámara de Diputados se conformó una comisión especial investigadora que, meses más tarde, concluyó en un informe donde habló de una “colaboración imprescindible” del Presidente en la difusión del activo digital y remitió las actuaciones a la Justicia federal.

Desde el oficialismo, en tanto, insisten en que no existió participación estatal ni beneficio económico alguno y califican lo ocurrido como un conflicto entre privados.

A un año del mensaje que encendió la polémica, el expediente judicial sigue abierto y el caso $LIBRA permanece como uno de los episodios más sensibles de la gestión libertaria, con derivaciones económicas, políticas y judiciales aún en desarrollo.