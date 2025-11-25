Caso $LIBRA: Hayden Davis creó un fideicomiso para despegarse del escándalo y blindar a Javier Milei

Mientras la Justicia estadounidense analizaba si se congelan las billeteras virtuales vinculadas a la estafa de $ LIBRA , el empresario Hayden Davis lanzó un fideicomiso llamado “The Libra Trust”, con el que pretende limpiarse a sí mismo y a Javier Milei del escándalo. Según anunció, es para seguir con el objetivo fundante de la criptomoneda de ayudar a los emprendedores argentinos.

En una inusual maniobra, el fideicomiso fue lanzado minutos antes de la audiencia celebrada en Nueva York para avanzar en el congelamiento de fondos de las billeteras. No obstante, la página web intentó desviar sospechas planteando que busca "empoderar a las empresas argentinas con el capital que necesitan para crecer de manera directa, eficiente y con propósito".

El escándalo desatado en febrero pasado, que contó con la participación del presidente Javier Milei por promocionar la criptomoneda, se reavivó en las últimas horas tras una serie de movimientos en las billeteras que contenían el dinero extraído del lanzamiento de $LIBRA.

Según informó en X el experto en informática Fernando Molina, el pasado martes 18 se registraron operaciones en dos billeteras, que cambiaron 58,5 millones de dólares en cripto USDC por $SOL. Además vendieron casi 1,3 millones de $LIBRA y reclamaron ganancias por 26 millones de dólares.

Pero no quedó ahí: luego, el lunes 24 una billetera bautizada como 'Milei', movió 9 millones de dólares en el token $SOL a una billetera identificada como 'oHtMM' en la blockchain.

En ese marco, el abogado Max Burwick Burwick solicitó la audiencia con el pedido de que se congelen las billeteras. Sin embargo, este martes la jueza Jennifer Rochon rechazó el pedido luego de escuchar los planteos de las partes.

Según argumentó Rochon en el cierre de su presentación, el letrado no logró probar “el daño irreparable” que se detendría con el congelamiento de los fondos que pide la querella.

Qué se sabe de The Libra Trust

Con el guiño de la jueza, Davis avanzó en una estrategia que pretende alejarlo de la acusación de estafa. Al mismo tiempo, la maniobra busca despegar del escándalo a Milei, uno de los principales apuntados por la Justicia estadounidense.

De hecho, en la propia página web lanzada por el empresario cripto se explicita que el instrumento "opera con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei, así como de todos los partidos políticos y personas en Argentina".

Según indica el sitio, "el token $LIBRA continúa comercializándose y generando fondos que pueden seguir financiando el Fideicomiso", descripción que apunta a despejar las acusaciones de estafa al proponer fondear empresas nacionales, tal como se anunció en febrero.

"Las solicitudes de financiamiento son revisadas por un abogado independiente antes de que el Fideicomisario tome la decisión final a su entera discreción. Ni el Fideicomisario ni el Protector han visitado Argentina ni tienen vínculos con partidos políticos del país", aclara la web.

Pese a la serie de aclaraciones, no se informó quién estará a cargo del fideicomiso, aunque desde el lado de Davis ya trasladaron gran parte del dinero que se encontraba disponible en las billeteras vinculadas al lanzamiento de $LIBRA.

Con el lanzamiento de The Libra Trust y el rechazo al congelamiento de fondos, Davis gana tiempo mientras la Justicia estadounidense sigue de cerca los movimientos financieros del proyecto. Pero, entre las alertas por las últimas operaciones y la falta de nombres claros detrás del fideicomiso, el creador de $LIBRA y los involucrados —incluido Milei— siguen en la mira.