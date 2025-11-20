Negociaciones secretas por el caso $LIBRA: el abogado que responde a Karina Milei

El entorno libertario busca compensar a los afectados del caso $LIBRA para frenar las causas judiciales que involucran Javier Milei.

Un abogado de extrema confianza de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, mantiene negociaciones informales con allegados a los inversores afectados por la estafa del criptoactivo $ LIBRA, con el objetivo de evitar que avance el conflicto judicial que involucra denuncias contra Javier Milei.

Las conversaciones, que se desarrollan en Buenos Aires, buscan compensar económicamente a los damnificados a cambio de que retiren sus presentaciones en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se tramitan las causas abiertas tras el colapso del activo digital promovido en redes por el mandatario.

La información fue publicada en el diario La Nación por el periodista Hugo Alconada Mon, quien detalló que el representante en esas gestiones sería Santiago Viola, apoderado del sello electoral de La Libertad Avanza.

Viola se habría reunido con emisarios de los inversores perjudicados por la operatoria encabezada por el estadounidense Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, cuyos nombres aparecen en el expediente judicial vinculado al caso $LIBRA.

Los funcionarios que participan para desactivar LIBRA El artículo también señala que Darío Wasserman, vicepresidente del Banco Nación y esposo de la legisladora libertaria Pilar Ramírez, habría actuado como nexo entre los emisarios y Viola. Ambos forman parte del círculo de mayor confianza de los hermanos Milei, tanto en la estructura política como en el armado partidario.