Procesaron y embargaron a un exministro de Axel Kicillof por lavado: autos de lujo y testaferros en la mira

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por lavado de dinero y le embargó bienes por $350 millones. El dirigente del Frente Renovador había renunciado a la gestión de Axel Kicillof tras el estallido del escándalo.

Por el mismo hecho de corrupción también fue procesado Facundo Asensio, quien se desempeñaba como director de Fiscalización y Control, y respondía a D’Onofrio dentro de la cartera bonaerense.

El juez puso el foco en la compra de una camioneta Audi Q8, dominio AE554ZD, que estaba a nombre del funcionario de tercera línea pero era utilizada por el ministro. “Asensio actuó como interpuesto registral o testaferro, ocultando la verdadera titularidad del rodado y disimulando el patrimonio real de D’Onofrio, configurando un típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos”, dice la resolución.

Asensio había justificado la presunta compra del vehículo mostrando un contrato de mutuo por $30 millones con la firma “Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario SA”, a nombre de sus padres. Sin embargo, en noviembre pasado, cuando la Cámara Federal de San Martín confirmó la competencia del juzgado de Campana, el exfuncionario simuló una venta a otra persona.

“La operación de pago se efectuó en el Hotel Sheraton de Pilar, lugar donde oportunamente se realizaron allanamientos en la financiera Token Capital S.A. y la peluquería Hairspray SA”, subrayó el juez.

Jorge D’Onofrio bajo la lupa

Entre otros datos que comprometen a D’Onofrio, González Charvay accedió a una información clave desde España sobre una dirigente cercana al exministro. En ese país, la concejal de Pilar Claudia Pombo, había creado sociedad junto al exjuez de Faltas Mario Quattrochi para explotar dos restaurantes: Tardeo Pacífico y Tardeo Soho. Las sociedades se disolvieron tras el escándalo.

D’Onofrio también viene siendo investigado por presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas de la provincia de Buenos Aires. La Justicia investiga una red de gestores que ofrecían descuentos del hasta el 50 por ciento para hacer desaparecer las infracciones.

Otro eje de investigación tiene que ver con irregularidades en las adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (TVT). El negocio fue otorgado a siete empresas que habrían tenido que contratar con la empresa ”Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, en la que habrían tenido participación exfuncionarios del Ministerio de Transporte.

Además, la Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales, que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense, también está investigando el patrimonio de D’Onofrio, la exconcejal Pombo, el exjuez Quattrocchi y otras cinco personas.