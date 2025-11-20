Coimas en Andis: Javier Milei se despegó del caso y aseguró tener "una absoluta tranquilidad"

El presidente insistió con que su gestión siempre ha sido "implacable" con los funcionarios que no han cumplido sus responsabilidades y se desligó del escándalo por supuesta corrupción en la Agencia de Discapacidad.

Mientras los sospechados por el supuesto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) desfilan por los tribunales de Comodoro Py, el presidente Javier Milei se desligó del caso y aseguró: "Tengo una absoluta tranquilidad al respecto y tarde o temprano la verdad va a salir a la luz".

La "tranquilidad" de Javier Milei sobre el caso Andis Para el mandatario, su Gobierno -próximo a cumplir dos años el 10 de diciembre- ha sido "implacable" con los funcionarios que no han estado a la altura de sus responsabilidades y defendió la transparencia de su gestión.

"Siempre están desfigurando las cosas y poniendo... Hay mucha mala intención política en mostrar las cosas de manera que no son. Pero no quiero entorpecer el actuar de la justicia. Que la justicia siga actuando, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos absolutamente tranquilos y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz", remarcó Milei el miércoles en diálogo con Radio Mitre.

"La mugre" de la política Las declaraciones del presidente se produjeron en el marco del avance de la causa, luego de que el fiscal Franco Picardi llamara a indagatoria a 15 exfuncionarios, operadores y representantes de laboratorios ligados al escándalo en la Andis, entre ellos el extitular del organismo Diego Spagnuolo, a quien se le atribuyen los audios que destaparon el presunto esquema de corrupción donde aparecían mencionados Karina Milei y su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem.

Para el libertario, la denuncia formó parte de un intento de ensuciar a su Gobierno antes del proceso electoral y comparó la situación con la causa por la que fue acusado el diputado nacional Gerardo Milman, apuntado por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.