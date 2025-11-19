Causa Andis: Diego Spagnuolo se negó a declarar y a contestar preguntas

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad estuvo una hora ante el juez Casanello y el fiscal Picardi. A contramano de lo que había indicado su abogado a la llegada a tribunales, optó por el silencio.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo se abstuvo de declarar y de contestar preguntas del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi durante la indagatoria en la causa donde es investigado por supuestos hechos de corrupción en la compra de medicamentos de alto costo durante su gestión.

Spagnuolo estuvo poco más de una hora en el juzgado federal número 11 subrogado por Casanello, y únicamente emitió unas breves palabras toda vez que se le leyó la imputación en su contra, donde negó rotundamente los hechos que se le endilgan.

Previo al ingreso a Comodoro Py, su abogado Marcelo D’Alessandro había adelantado que su cliente iba a contar su versión de los hechos y responder todas las interrogantes que le hicieran el juez y el fiscal.

Fuentes judiciales que presenciaron la audiencia señalaron que Spagnuolo estuvo en silencio y algo cabizbajo, aunque indicó que por recomendación de su abogado “no iba a declarar ni acontestar preguntas”.

Es así como ex titular de ANDIS se apegó al silencio como estrategia también empleada por Pablo Atchabahian, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, que está con arresto domiciliario y en las últimas horas por Miguel Calvete.