Causa Andis: los contactos con Mendoza del médico detenido en El Challao

Pablo Atchabahian es un médico de Buenos Aires que está detenido en Mendoza por la causa ANDIS. Tiene fincas en Mendoza y una causa.

Pablo Atchabahian es un médico urólogo quien es el primer detenido por la causa Andis por haber cobrado supuestas coimas vinculadas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Tiene prisión domiciliaria en El Challao, en su casa de un barrio privado, que todo indica que sería El Dalvian.

Además, tiene dos fincas: dos en el departamento de San Carlos, una en el distrito homónimo y otra en El Cepillo, que queda en Eugenio Bustos.. El médico fue detenido en las últimas horas tras haber eludido a la justicia durante varias semanas. El juez Sebastián Casanello fundamentó la medida al considerar que Atchabahian tenía conocimiento de la investigación y contaba con los recursos para desviarse de la acción judicial. Su defensa sostuvo que no se presentó porque formalmente no había sido citado.

La causa sobre la presunta red de corrupción en la (ANDIS) tiene como acusados a a exfuncionarios y empresarios por supuesto desvío de más de 48.000 millones de pesos del erario público mediante un esquema de direccionamiento de compras y sobornos. El fiscal Franco Picardi impulsó una serie de indagatorias que comienzan este martes, con la citación de Miguel Ángel Calvete, un proveedor clave vinculado a múltiples droguerías. El miércoles 19 le toca del extitular la agencia, Diego Spagnuolo. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también ha sido mencionada como beneficiada de las coimas.

Los vínculos del médico con Mendoza El médico es de la localidad bonaerense de Pilar, sin embargo ha ocupado cargos a nivel nacional, lo que lo hizo vincularse con distintas provincias. A través del decreto 366/2018 fue designado por el expresidente Mauricio Macri como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Desde esa posición, habría tenido influencia en las políticas de compras y en la articulación con laboratorios y droguerías, a pesar de ya no ser funcionario del Estado.

Lo sindican como uno de los nexos entre los empresarios que conseguían las licitaciones y los funcionarios que debían asignarlas. La fiscalía asegura que habría perjudicado al Estado y a las personas con discapacidad que están bajo el Programa Incluir Salud, que son quienes no tienen cobertura médica ni pensión contributiva.