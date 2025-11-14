Coimas en la Andis: la Justicia citó a indagatoria a Diego Spagnuolo, exfuncionarios y directores de laboratorio

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo fue citado por la Justicia este viernes a brindar declaración indagatoria el próximo 19 de noviembre a las 13 junto a otros 14 exfuncionarios y directores de laboratorios. Es en el marco de la investigación por un presunto esquema de pedidos de coimas y corrupción dentro de la Andis .

El pedido de indagatoria fue presentado por el fiscal Franco Picardi, quien mantenía el secreto de sumario sobre la causa por casi 40 días y aseguró haber encontrado un grave esquema de pedidos de coimas y corrupción dentro del organismo de discapacidad. El juez federal Sebastián Casanello autorizó la medida.

De acuerdo a Picardi, en la Andis “se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia".

Según el análisis del Ministerio Público Fiscal, todas las acciones de los involucrados fueron en "perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable, adherido al Programa Incluir Salud, destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros)".

Entre los exfuncionarios que deberán prestar declaración se encuentra Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y uno de los principales sospechados dentro del esquema de pedidos de retornos que se dio a conocer a partir de los audios filtrados del abogado Diego Spagnuolo.

En ellos, el extitular del organismo hablaba de un aumento en el supuesto esquema de sobornos del 5% al 8%, con intervención directa de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, el armador Eduardo 'Lule' Menem.

Además de Spagnuolo y Garbellini, también fueron citados otros exfuncionarios y personas del sector privado vinculado a las droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos de alto costo que tenían negocios con Andis. Así, serán 15 las personas que deberán declarar ante la justicia federal.

En su última presentación en la Justicia de la semana pasada, Spagnuolo negó rotundamente reconocer que esos audios fueran suyos en un escrito presentado por su nuevo abogado, Mauricio D'alessandro. De acuerdo al letrado, no se puede saber "si esos audios se obtuvieron en una charla, si fueron editados, si fueron editados con inteligencia artificial o si fueron parte de una maniobra de inteligencia". Además, citó la doctrina del fruto del árbol envenenado, que indica que ninguna prueba obtenida de manera ilegal puede ser utilizada para juzgar a alguien.