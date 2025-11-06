Coimas en ANDIS: Diego Spagnuolo negó ser la voz de los audios y exigió el cierre de la causa

A través de su nueva defensa, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad remarcó que los audios son falsos y que se violó su intimidad. La fiscalía defendió la investigación al enfatizar que no hay un solo elemento de prueba que esté viciado.

Según informó la Justicia, Diego Spagnuolo entregó un celular que comenzó a registrar actividad recién el 21 de agosto de 2025, apenas 24 horas antes del operativo judicial.

El ex Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo negó rotundamente ser la voz en los audios donde se menciona un presunto pago de dádivas que involucra a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo "Lule" Menem, quienes presuntamente se quedaban el 3%.

A través de su nuevo abogado, Mauricio D’Alessandro, Spagnuolo participó de una audiencia ante la Cámara Federal Porteña, donde puso en duda el origen de los audios que fueron revelados por el periodista Mauro Federico. "No sabemos si esos audios se obtuvieron en una charla, si fueron editados, si fueron editados con inteligencia artificial o si fueron parte de una maniobra de inteligencia” dijo, al tiempo que citó la doctrina del fruto del árbol envenenado y puso como ejemplo la divulgación de los chats entre funcionarios, empresarios y jueces del caso de Lago Escondido.

Por otra parte, D’Alessandro remarcó que, si bien asumió la defensa hace pocos días, aún no tuvo acceso a la causa, pues se encuentra bajo secreto de sumario (prorrogado por quinta vez) y que aguarda a que se levante para poder analizar la prueba que buscan impugnar. “Hemos permitido durante los últimos dos meses de causa un montón de actividad que es probable que sea fruto venenoso de un árbol envenenado”, sostuvo.

Diego Spagnuolo con Karina Milei, Lule y Martín Menem en 2023 Diego Spagnuolo con Karina Milei, Lule y Martín Menem en 2023. X Finalmente, el letrado reclamó que se revoque la resolución del juez Sebastián Casanello “y se ordene mínimamente poder saber o conocer el origen de esos audios, su veracidad y su valor probatorio”.

Posteriormente, el camarista Roberto Boico quien encabezó la audiencia con su par Martín Irurzun, le dieron la palabra a Martín Magram, abogado de Emmanuel, Eduardo y Jonathan Kovalivker, titulares de la Droguería Suizo Argentina, quien adhirió a lo expuesto por D’Alessandro y sobre los audios aludió a una “cacería de brujas” y “una expedición de pesca”.