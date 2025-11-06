Patricia Bullrich será la nueva jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

Patricia Bullrich reemplazará a Ezequiel Atauche al frente del bloque de LLA y buscará acuerdos para impulsar las reformas que busca el oficialismo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asumirá la jefatura del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), según confirmó la propia funcionaria.

Bullrich agradeció la confianza de Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por su designación: “Muchas gracias por confiar en mí para encabezar el bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy a dejar todo para concretar los cambios que el país necesita”, expresó Bullrich.

A partir del 10 de diciembre, la ministra conducirá un bloque integrado por 20 senadores, con el desafío de construir consensos para avanzar en proyectos clave del oficialismo, como el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria que el Gobierno enviará al Congreso en las sesiones extraordinarias.

Patricia Bullrich reemplazará a Ezequiel Atauche El actual titular del bloque, Ezequiel Atauche, destacó que, para él “ha sido un orgullo presidir el espacio durante estos dos años” y aseguró que junto a Bullrich “trabajarán de sol a sol para alcanzar los acuerdos que necesita la Argentina para volver a crecer”.