Patricia Bullrich anticipó cómo será el nuevo sistema de ingreso profesional a la Policía Federal Argentina

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó un nuevo sistema de ingreso para universitarios al DFI y la PFA: "Será un salto de calidad”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó un nuevo esquema de ingreso destinado a profesionales que quieran sumarse a la Policía Federal Argentina (PFA) y al Departamento Federal de Investigaciones (DFI). Foto: NA

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó un nuevo esquema de ingreso destinado a profesionales que quieran sumarse a la Policía Federal Argentina (PFA) y al Departamento Federal de Investigaciones ( DFI). La funcionaria definió la iniciativa como “un salto de calidad” en la estructura de selección de la fuerza.

Según explicó, el programa abrirá las puertas para que graduados universitarios puedan incorporarse directamente al escalafón principal del DFI, con foco en tareas de investigación criminal, peritajes, análisis de ADN, trabajo en escenas del crimen y todas las áreas vinculadas a pesquisas complejas.

“Con esta propuesta, el Ministerio de Seguridad, la PFA y el DFI dan un paso adelante, ofreciendo a profesionales argentinos la posibilidad real de integrar las fuerzas”, remarcó.

Requisitos del ingreso El llamado está orientado inicialmente a postulantes de hasta 40 años, provenientes de carreras como Ingeniería, Sistemas, Criminalística, Ciencias Forenses, Administración y Contabilidad —especialmente para investigaciones de lavado de activos—, Informática, Ciberseguridad y Ciencias Exactas. Bullrich detalló que la convocatoria será gratuita y que incluirá misiones e intercambios internacionales para fortalecer conocimientos en investigación criminal moderna.

El anuncio se realizó en la sede de Gelly y Obes 2289, acompañada por el jefe de la PFA, Alejandro Rolle; la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el titular del DFI, Pascual Bellizzi; y los responsables de Transformación Institucional y de Formación del Ministerio Nacional, Diego Fleitas y José Luis Parisi.