Patricia Bullrich anticipó cambios en la Policía Federal: "Vamos a firmar un convenio con el FBI"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que el FBI colaborará en la formación de agentes del nuevo Departamento Federal de Investigaciones.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la inminente firma de un convenio con el FBI para fortalecer la cooperación bilateral en materia de investigación criminal con la Policía Federal.

Según explicó, el acuerdo forma parte de la puesta en marcha del nuevo Departamento Federal de Investigaciones, que reemplazará a la actual Policía Federal con un enfoque renovado en tareas de investigación.

Patricia Bullrich sobre la renovación en la Policía Federal “El primer convenio que vamos a firmar para este centro es con el FBI”, afirmó Bullrich, al detallar que la colaboración con la agencia estadounidense será clave para la transformación del sistema de seguridad argentino.

Patricia Bullrich y la reestructuración de la Policía Federal Durante su participación en el streaming oficialista Carajo, la ministra amplió sobre los alcances del trabajo conjunto y destacó el vínculo entre ambos países. “El segundo tema que tenemos con el FBI, que es muy importante, es la readecuación, que ahora les traje unos pines para regalarles del FBI, que es el Departamento Federal de Investigaciones, la nueva Policía Federal convertida en una Policía de Investigaciones totalmente diferente a lo que tuvimos hasta ahora, mucho más dedicada a eso”, expresó.

Bullrich precisó que el convenio contempla asistencia técnica y capacitación. “Vamos a firmar un convenio para que el FBI nos ayude a la formación de los agentes de investigación de la Policía Federal convertida ya en Departamento Federal de Investigaciones, en un modelo totalmente nuevo”, detalló.