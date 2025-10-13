Patricia Bullrich anunció el "Plan Paraná" en una región clave del narcotráfico

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó este lunes el lanzamiento del Plan Paraná, una nueva estrategia destinada a fortalecer el control y la seguridad en la Hidrovía Paraguay–Paraná. El acto se realiza desde las 9 en la Dársena 3 de la Prefectura Naval Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires.

El anuncio oficial busca establecer un esquema de cooperación entre fuerzas federales, autoridades provinciales y organismos de control, con el fin de garantizar la seguridad en el principal corredor fluvial del país. La Hidrovía, considerada el eje logístico más importante del comercio exterior argentino, conecta el litoral con los puertos del Atlántico y moviliza gran parte de la producción agroindustrial.

Llevar adelante este plan tiene por objetivo coordinar acciones conjuntas que fortalezcan la presencia estatal a lo largo de los más de 3.400 kilómetros que conforman la Hidrovía. Cabe señalar también que la misma es una de las principales rutas de salida de drogas en el país, por lo que fortalecer los controles en la región significará un golpe para el narcotráfico.

Durante el acto de lanzamiento de este Plan Paraná, la ministra dialogó con las autoridades de la Prefectura Naval y de seguridad provincial de la zona ubicado en Isla del Cerrito, Chaco, haciendo que la presentación del plan sea en simultáneo desde cada uno de los extremos de la Hidrovía. Patricia Bullrich agradeció a las autoridades su presencia en el acto y su compromiso con el trabajo conjunto de fuerzas federales y provinciales de seguridad.

Qué dijo Patricia Bullrich en la presentación del Plan Paraná "Estamos logrando estar en donde el delito busca pasar nuestras fronteras y llenar la Argentina de drogas", destacó Patricia Bullrich y señaló la importancia de los controles fronterizos para evitar delitos como el tráfico ilegal de personas, drogas y todo tipo de mercaderías. Además listó los distintos puntos de conflicto donde la presencia del Gobierno redujo el delito, remarcando la frontera norte con el ingreso de cocaína, la Triple Frontera con el terrorismo y el nuevo Plan Paraná como un trabajo conjunto con el Paraguay.