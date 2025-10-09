En otro gesto al PRO, Patricia Bullrich se mostró con Jorge Macri y recorrieron las obras de una cárcel en Marcos Paz

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich , supervisó junto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri , el avance de las obras que hace la Ciudad en el Centro Penitenciario Federal VII en Marcos Paz, que estará operativo en marzo de 2026 y permitirá cerrar el penal de Villa Devoto.

Se trata del primer acercamiento concreto entre el Gobierno nacional y el alcalde porteño en meses, luego de que el vínculo se rompiera por la discutida elección en CABA, donde el PRO y La Libertad Avanza mantuvieron una dura campaña. El anterior gesto había ocurrido días atrás cuando Jorge Macri estuvo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , en un evento diplomático. A su vez, se enmarca en las últimas reuniones que llevó a cabo Javier Milei con Mauricio Macri , implicando el regreso de la alianza entre violetas y amarillos.

En cuanto a la obra que fueron a recorrer, la Ciudad reanudó en diciembre de 2024 la construcción de la cárcel, que ocupa un predio de 80 hectáreas y tendrá capacidad para 2.232 internos. Tiene como objetivo relocalizar a los internos del Complejo Penitenciario U2, en Villa Devoto, y también a los presos que están detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad.

La obra del complejo estuvo parada durante cinco años y se fue llevando adelante por etapas. La actual, la cuarta y última, demandará una inversión superior a los $100 mil millones. La cárcel está terminada en un 82%.

Para retomar los trabajos fue necesario cancelar la licitación original y realizar una nueva, en la que se acordó un monto menor de dinero para destinar a la inversión conjunta.

Bullrich supervisó el avance de las obras en Marcos Paz en momentos en los que avanza en la Legislatura un proyecto de ley que establece la creación de un Servicio Penitenciario de la Ciudad, lo que significa un paso más en la consolidación de la autonomía porteña y en la mejora de la seguridad.

También participaron de la recorrida el Director Nacional del SPF, Inspector General Fernando Martínez; el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el de Justicia, Gabino Tapia.

El penal estará compuesto por cuatro unidades de alojamiento, cada una con un edificio externo, uno administrativo, uno de programas y servicios (EPS) y seis más para otros usos, como áreas para visitas, un gimnasio cubierto y sectores para capacitación laboral, talleres de trabajo y educativos, y un campus con canchas de fútbol y sectores para huertas. Habrá edificios de seguridad externa, de asistencia médica, de cocina y panadería, de suministros y bomberos, de administración e ingreso y sectores de servicios comunes.