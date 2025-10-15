La contundente encuesta que ilusiona a Patricia Bullrich y La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires

Una encuesta de CB Consultora adelantó un contundente resultado en la Ciudad de Buenos Aires, donde Patricia Bullrich puja por lograr una buena diferencia que incida en los números nacionales.

Con Patricia Bullrich al frente de la boleta de senadores, La Libertad Avanza apunta a un triunfo contundente en la Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos donde La Libertad Avanza apuesta a una victoria contundente y según la última encuesta de CB Consultora, ese podría ser el caso. El informe publicado este miércoles anticipó una marcada diferencia en favor de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que encabeza la lista de senadores, y para Alejandro Fargosi, que hace lo propio en la de Diputados.

Los números por el Senado que ilusionan a Patricia Bullrich De acuerdo al estudio de la consultora de Cristian Buttié, Patricia Bullrich es la gran favorita de la elección con una intención de voto del 45,6%, a más de 18 puntos del aspirante de Fuerza Patria, el senador Mariano Recalde, que sumó un 27,4%. Con la proyección de indecisos y votos afirmativos, ambos alcanzan el 48,5% y el 29,2%, respectivamente.

En el caso de la disputa por la cámara alta solo se ponen en juego tres bancas, dos para el ganador de la elección y una para la primera minoría. Por eso, quedarían sin chances de entrar en el Congreso Facundo Manes, candidato de Para Adelante, (con una proyección del 8,1%), Graciela Ocaña, de Ciudadanos Unidos (3,6%) y Cristian Castillo del FIT (3,1%), entre otros.

patricia bullrich La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la favorita en la Ciudad de Buenos Aires. Archivo El caso de Diputados Un escenario similar parece darse en la categoría de Diputados, donde el libertario Alejandro Fargosi se impondría según el informe con un 42,9% sobre el 24,8% de Itai Hagman, de Fuerza Patria. Sin embargo, pese a esos números que podrían explicarse en el arrastre de la figura de Bullrich, Fargosi tiene menos imagen positiva que su rival y mayor desconocimiento.

De acuerdo a la encuesta, un 50,7% de los consultados no conoce al abogado libertario, mientras que un 25,7% tiene una imagen negativa de él y un 23,6% manifestó tener una valoración positiva. En cambio, Hagman tiene un apoyo del 25,1% y un desconocimiento del 41,4%, pero acompañado de un mayor rechazo (33,5%).