Por ahora, no todo marcha de acuerdo al plan y el gabinete es un hervidero.

Todo NO marcharía de Acuerdo al Plan. La exagerada expectativa que había en el oficialismo y en los “mercados” sobre la bilateral que tendrían que haber mantenido hoy Donald Trump y Javier Milei desbarrancó porque no hubo tal encuentro sino, además, porque en una extensa conferencia de prensa, el presidente norteamericano volvió a condicionar el apoyo de su gobierno a la Argentina siempre y cuando ganara el actual mandatario de La Libertad Avanza en las elecciones de fin de mes.

Argentina está viviendo semanas de zozobras y contramarchas . El gobierno no logra hilvanar un éxito y, además, siempre le aparecen escándalos que rodean al propio “Triángulo de Hierro”, ese que conforman los hermanos Milei y Santiago Caputo . Al ser todo directo, cada vez que hay un problema los culpables son algunos de los únicos tres que toman decisiones.

$Libra y ANDIS, toda de Karina, El Jefe . José Luis Espert y Karen Reichardt, de Javier Milei. Y así se pueden seguir asentándose los escándalos. Hoy, la palabra que sobresale sobre el gobierno anarcolibertario es corrupción .

Entonces, quienes eligen creer, obviando y evitando recordar quiénes son Papá Noel y los Reyes Magos, se aferran a cada anuncio como un buque que viene a rescatar a los náufragos, pero, finalmente, termina siendo menos que una madera en el océano. Por ejemplo este martes, lo que por sí podría representar todo un logro y un reconocimiento, que el presidente norteamericano, luego de su “éxito” en medio oriente, al primer jefe de gobierno que recibe en su sede de gobierno sea al argentino, el relato posterior es de frustración y volver a aclarar.

El anarco capitalismo siempre está empeñado a exagerar sus éxitos y todos vaticinaban una nueva catarata de anuncios con una reunión, a solas, entre Trump y Milei en el Salón Oval. Como eso no sucedió, y lo que sí hubo fue una reunión de trabajo entre ministros y secretarios de ambos países, la frustración empezó a verse y escucharse en la comitiva argentina. Y, luego de la reiteración de que “seguiremos apoyando siempre y cuando ganen las elecciones”, todo fue una crisis .

A la mañana, ya Federico Sturzzeneguer debió aclarar un mensaje en X que él posteó y declaró que no había querido decir lo que dijo, que las bandas de flotación podrían desaparecer en el corto plazo. “Salí de ahí, Maravilla”, le gritaron, pero, terco, el Titán quiso aclarar. Terrible.

Justo cuando se anunciaba el “rescate al soldado Ryan” desde el Tesoro norteamericano, la semana pasada, también se conoció una supuesta monumental inversión en IA por parte de los creadores de CHAT GPT. Esta semana, el dueño de ese mega emprendimiento, Sam Altman, desmintió categóricamente lo que se había dicho.

Además, sobre llovido, mojado. Apenas se escuchó la frase de Trump y sus dudas sobre el apoyo a la Argentina, @elgordodan, Daniel Parisini, aliado y vocero de Santiago Caputo, le recriminó al canciller Gerardo Werthein que el presidente norteamericano aún no haya entendido que esta elección es de medio término y no se elige el cambio de gobierno.

Esto expone, además, otra parte de las internas que esta semana sacudieron al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien, irónico, propuso que los que “no tienen firma en la gestión pero sí responsabilidades en el gabinete, asuman un cargo”. Santiago Caputo promovió una reunión, confirmada por Nicolás Massot, quien no fue, en la que estuvieron Miguel Angel Pichetto, Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo. El asesor y principal jefe de campaña de Milei se presentó, a si mismo, como garante de la apertura oficial que, dijo, era indispensable para avanzar en los cambios que necesita ejecutar el gobierno a partir del 27 de octubre.

Para algunos del propio gabinete, esto fue leído de manera mucho más lineal. Afuera Martín Menem, adentro Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados. Otra estocada más del “asesor sin firma” a Karina, El Jefe, sostén espiritual de Milei. Sin embargo, uno de los participantes, reveló que "todo es una locura. No sabes con qué te van a salir. No podes seguirlos". El propio Mauricio Macri les había advertido que, una vez que recibieron el apoyo de la semana pasada, no era conveniente insistir con más gestos. El zorro sabe por zorro, pero más sabe por experto.