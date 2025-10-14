Bessent celebró la reunión entre Milei y Trump, y habló de "poner fin a un declive de décadas bajo el peronismo"

En medio de la gira presidencial de Javier Milei por Estados Unidos, Scott Bessent elogió el rumbo económico del gobierno libertario.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, celebró su participación en la reunión que Javier Milei mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington.

“Es un honor participar en la reunión de @POTUS con el presidente @JMilei para analizar cómo Argentina puede volver a ser grande abrazando la libertad económica”, escribió Bessent en su cuenta de X, donde compartió su entusiasmo por el encuentro bilateral.

Scott Bessent celebró el encuentro entre Donald Trump y Javier Milei Cuenta de X @SecScottBessent Bessent, que ha respaldado públicamente las políticas de Milei desde su llegada al poder, destacó además el contexto político de la reunión y el papel del líder libertario. “El presidente Milei le ha dado a Argentina la oportunidad de poner fin a un declive de décadas bajo el peronismo, y esperamos que Argentina aproveche la oportunidad bajo su liderazgo”, agregó.

Scott Bessent defendió la agenda del Gobierno El economista, conocido por su cercanía con Trump y su influencia en los mercados internacionales, se ha convertido en uno de los principales promotores de la agenda de “libertad económica” que el Gobierno argentino busca consolidar a nivel global. Su mensaje fue ampliamente difundido en redes sociales y en medios económicos de ambos países.