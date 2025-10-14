El lapidario pronóstico de Elisa Carrió: "El equipo económico está caído y sin autoridad

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a lanzar duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei, al que calificó como “una experiencia pasajera, ególatra, cruel y perversa”. La exdiputada apuntó directamente al rumbo económico del país y aseguró que el equipo liderado por Luis Caputo “está caído” y “sin autoridad”.

Las críticas de Elisa Carrió a Javier Milei “Javier Milei es una experiencia pasajera, una experiencia ególatra, una experiencia que no se expresa de una sociedad rota, una experiencia cruel y perversa”, sostuvo Carrió, al analizar el primer tramo de la gestión libertaria. Según la dirigente, el Presidente ejerce un tipo de poder que “goza en la crueldad”, lo que lo distingue de la mera dureza política.

Elisa Carrió se refirió a Javier Milei como una experiencia pasajera “¿Qué diferencia hay entre la crueldad y la perversidad? Puntero del PJ que es dealer de la droga, que reparte la droga en el Conurbano, es cruel, sí. Ahora, es un tipo que en el momento que necesitas el medicamento o que se muere tu vieja está, es cruel, es un macho cruel, pero no es perverso. ¿Cuál es la diferencia con la perversidad? Es cuando vos gozás en la crueldad. Cuando vos vetás, vos estás gozando de la crueldad. Es perverso”, explicó Carrió en diálogo con Luis Novaresio en el canal A24.

Dardos de Carrió a Luis Caputo "Lilita" también cuestionó con dureza al equipo económico. “Acá hay un equipo económico caído, porque si el que tiene que hablar es Bessent es porque no puede hablar el ministro. Y un ministro que no tiene credibilidad es un ministro caído”, lanzó, en referencia al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien en los últimos días se pronunció públicamente sobre la economía argentina.