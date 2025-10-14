Estalló la oposición: qué dijeron tras la reunión de Javier Milei y Donald Trump

La oposición estalló en las redes sociales tras la reunión que mantuvo este martes Javier Milei con Donald Trump en Estados Unidos. Los principales dirigentes de las distintas fuerzas políticas salieron al cruce del libertario y calificaron de “extorsión” la frase del presidente norteamericano de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Uno de los que expresó su bronca fue Jorge Taiana,el primer candidato a diputado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, quien lanzó: “¡Presidente Trump, basta de extorsionar al pueblo argentino! A cualquier extorsión se responde con valentía y denunciando a los responsables de la amenaza. Si la decisión es frenar a Milei o aceptar que el presidente de los EEUU nos diga a quién debemos votar, los argentinos el 26 de octubre sabemos lo que tenemos que hacer. ¡Nunca fue tan claro! Patria o Colonia".

En esa misma línea, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz advirtió que “la extorsión es un arma de doble filo”. “¡Ah bueno! Ahora no solo tenemos un gobierno entreguista, sino a un presidente extranjero extorsionando, tratando de determinar nuestras elecciones", indicó, y sentenció: “Este 26 defendamos nuestra patria. Peronismo o colonia”.

Se sumó a la reacción peronista la legisladora Cecilia Moreau: “La bizarrísima reunión entre Trump y Milei no solo no dejó nada concreto, sino que fue una muestra vergonzosa de la sumisión y la subordinación del Gobierno argentino ante intereses extranjeros. Este es un aporte de campaña a Milei. No va a ir a llenar heladeras, ni a desarrollar el aparato productivo, ni generar más puestos de trabajo. Al contrario, va a condicionar las posibilidades de desarrollo nacional. De efectivizarse, lo van a tener que pagar ellos, no los argentinos”, criticó.

Victoria Tolosa Paz en X tras la reunión de Javier Milei y Donald Trump

También llegó la indignación desde el radicalismo, de la mano del senador Martín Lousteau, quien afirmó en X: “Trump no quiere ayudar a un país. Solo busca salvar a Milei. Nada bueno puede salir de todo esto. Los argentinos vamos a pagar muy caro el rescate de un gobierno que perdió el rumbo”.

Cecilia Moreau en X tras la reunión de Trump y Milei

Martín Lousteau en X tras la reunión de Javier Milei y Donald Trump

Más tarde, el candidato a diputado nacional agregó: “Intromisión en asuntos de política doméstica. Extorsión al electorado argentino. Rescate financiero a cambio de no se sabe muy bien qué... Qué cara nos está saliendo la campaña electoral de Milei”.

Tuit de Martín Lousteau tras la reunión de Javier Milei y Donald Trump

Otro boina blanca que salió con los tapones de punta fue Facundo Manes: “La Extorsión Avanza. El destino de los argentinos no puede depender del buen o mal humor de Trump. Presidente, la sociedad está primero. No convierta las elecciones en un chantaje”, tuiteó, dirigiéndose a Milei.

Facundo Manes en X tras la reunión de Javier Milei y Donald Trump

Por su parte, el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, expresó que “las declaraciones de Trump son una extorsión abierta a la Nación Argentina”. Sin vueltas, insistió que lo de Trump y Milei “no es cooperación entre países libres, es un condicionamiento político y una injerencia extranjera en asuntos internos que degrada nuestra independencia”.

Maximiliano Ferraro en X tras la reunión de Javier Milei y Donald Trump

Asimismo, la diputada nacional Margarita Stolbizer, disparó: “LA LIBERTAD SE ARRASTRA. Trump nos dice a los argentinos que si no lo votamos a Milei seremos castigados. La intromisión es absoluta, la rendición libertaria es total. Tengamos confianza en el orgullo de nuestra gente: somos millones los que no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer”.

Margarita Stolbizer en X tras la reunión de Javier Milei y Donald Trump

También se sumó a la catarata de críticas Claudio “El Turco” García, quien le puso el condimento de utilizar una frase del ámbito de los barras bravas. “Ganen o no vuelvan”, ironizó sobre la advertencia de Trump acerca de su ayuda económica.