"El presidente Menem": el insólito furcio de Luis Caputo al hablar sobre Javier Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo este viernes un furcio al hablar de la gestión económica del Gobierno . "De acá al final del mandato del presidente Menem… el presidente Milei... la economía crecerá 20%", se corrigió el miembro del Gabinete.

El desliz de Caputo ocurrió en plena entrevista en un canal de noticias. El funcionario defendió el rumbo económico, habló de la gestión y mencionó por error a Carlos Menem en primer lugar y no a Javier Milei .

El funcionario sonrió por el error y trató de no referirse a la equivocación y enfocarse en el "éxito" de la Argentina Week, el foro de inversiones que protagonizó el mandatario en Estados Unidos.

En ese sentido, negó que el escándalo que encabeza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , “haya opacado” el evento. “No quedó opacada por lo de Adorni. Que acá el periodismo se haya enfocado en algo irrelevante, es otra cosa”, aseguró el funcionario, en su regreso al país. Se trata de los dos polémicos viajes que tienen en el ojo de la tormenta al exvocero por la participación de su esposa en la comitiva oficial rumbo a Miami y Nueva York, como así también el uso de un avión privado a Punta del Este.

“No le costó ni un centavo a los argentinos”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda, en diálogo con TN. “Es una persona extraordinaria, integra, honesta, super trabajador y excelente profesional. Lo banco a muerte”, resaltó “Toto”.

Consultado sobre el índice de inflación de febrero, que dio 2,9% y significó otro mes que no desciende el índice de precios que mide el INDEC, el ministro puntualizó en que “la suba de la carne pegó y las tarifas también”.

“Nos preocupa y nos ocupa”, señaló el economista, quien, de igual modo, ponderó el plan macroeconómico del Gobierno como método para evitar que escale el problema inflacionario: “Mientras la política monetaria siga mejorando, seguirá habiendo inflación a la baja. Se siguen haciendo los deberes, no hay déficit fiscal”.

A su vez, negó que haya una situación de “estanflación”, es decir que haya aumento de inflación y estancamiento de la economía. “La situación está mejor, lo que no quiere decir que no haya gente que la esté pasando mal”, planteó el miembro del Gabinete, quien añadió: “Necesitamos que el país se recupere lo antes posible. Hay mucha gente que la pasa mal, somos conscientes de eso. Hemos sacado leyes que el crecimiento se expanda lo más rápido posible”.

Con alusión a una posible medida para los jubilados, respondió: “Por ahora ninguna porque es un tema de caja. No tenemos las mismas herramientas que tienen cualquier hacedor de un país desarrollado”. “Tenemos que manejarnos con lo que tenemos, no podemos darnos el lujo que es subir jubilaciones o bajar impuestos”, concluyó.