Sergio Massa reapareció en redes sociales con un dardo a Javier Milei

El exministro de Economía Sergio Massa publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que apunta contra Javier Milei luego de su encuentro con Trump.

Sergio Massa reapareció en las redes sociales luego del encuentro entre Donald Trump y Javier Milei.

Sergio Massa reapareció en las redes sociales luego de que se concretara el tan ansiado encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en los Estados Unidos.

El exministro de Economía del Frente de Todos publicó un mensaje este martes en su perfil de X: "NUESTRO CAMPO, NUESTRAS INDUSTRIAS, NUESTRAS PYMES, NUESTRO TALENTO, NUESTROS TRABAJADORES, NUESTROS INVESTIGADORES, NUESTRAS FAMILIAS, NUESTRAS UNIVERSIDADES. ESO ES LO ÚNICO QUE NOS VA A HACER GRANDES".

Sergio Massa reapareció luego del encuentro entre Trump y Milei Sergio Massa y el mensaje tras el cónclave Milei-Trump La publicación vino acompañada de un video en el que se lo ve a Sergio Massa en un reportaje periodístico. "Si me muero, me gustaría volver a nacer", comienza la pieza audiovisual.

"Volvería a elegir la Argentina para nacer y volvería a creer que este es el mejor país del mundo para vivir", cierra uno de los accionistas de Fuerza Patria en representación del Frente Renovador.