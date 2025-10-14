Sergio Massa reapareció en redes sociales con un dardo a Javier Milei
El exministro de Economía Sergio Massa publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que apunta contra Javier Milei luego de su encuentro con Trump.
Sergio Massa reapareció en las redes sociales luego de que se concretara el tan ansiado encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en los Estados Unidos.
El exministro de Economía del Frente de Todos publicó un mensaje este martes en su perfil de X: "NUESTRO CAMPO, NUESTRAS INDUSTRIAS, NUESTRAS PYMES, NUESTRO TALENTO, NUESTROS TRABAJADORES, NUESTROS INVESTIGADORES, NUESTRAS FAMILIAS, NUESTRAS UNIVERSIDADES. ESO ES LO ÚNICO QUE NOS VA A HACER GRANDES".
Sergio Massa y el mensaje tras el cónclave Milei-Trump
La publicación vino acompañada de un video en el que se lo ve a Sergio Massa en un reportaje periodístico. "Si me muero, me gustaría volver a nacer", comienza la pieza audiovisual.
"Volvería a elegir la Argentina para nacer y volvería a creer que este es el mejor país del mundo para vivir", cierra uno de los accionistas de Fuerza Patria en representación del Frente Renovador.
Las repercusiones por el encuentro entre Donald Trump y Javier Milei en Washington continúan creciendo, especialmente entre referentes de la oposición, quienes cuestionan la intervención de Estados Unidos en los asuntos políticos argentinos. En medio de ese clima, Sergio Massa volvió a escena con un mensaje centrado en la defensa de lo nacional.