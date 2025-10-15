El Senado dio media sanción a un proyecto que regula las Escuelas de Verano en Mendoza

Durante la sesión de este martes, el Senado de Mendoza aprobó por unanimidad un proyecto de ley presentado por los senadores justicialistas Adriana Cano, Mercedes Derrache, Cristina Gómez, Mauricio Sat, Pedro Serra y Gerardo Vaquer.

La norma busca regular el funcionamiento de las Escuelas de Verano en la provincia, con el objetivo de “garantizar estándares mínimos de seguridad, organización y calidad”, que podrán ser complementados por los municipios.

Las Escuelas de Verano fueron declaradas actividades de interés provincial, con carácter formativo y educativo, y una finalidad recreativa y pedagógica. Están orientadas al desarrollo de habilidades lúdicas, sociales y personales, la promoción de la vida al aire libre, el cuidado del medio ambiente, el compañerismo, la integración y el fomento del deporte, además de contribuir a la organización familiar y laboral durante el verano.

Durante el debate, la senadora Adriana Cano, miembro informante del proyecto, explicó que la propuesta surgió “a partir del reconocimiento de la importancia que las Escuelas de Verano tienen para las familias mendocinas”.

Según señaló, el texto se elaboró tras un “amplio trabajo de consulta con distintos actores y municipios”.

Aportes y consenso político

Cano destacó que las colonias de vacaciones “funcionan como espacios de contención, desarrollo y formación” y que se han convertido “en parte de la planificación anual de las familias”.

Por eso, remarcó la necesidad de “garantizar ámbitos seguros, con controles y profesionales capacitados”.

La senadora también mencionó que se recibieron aportes de los municipios de Maipú, San Rafael y Capital, del Instituto Universitario de Actividad Física y Deportes de la UNCuyo y de la Secretaría de Deportes de la Provincia, entre otros.

El texto fue enriquecido con múltiples opiniones y obtuvo el aval de todos los bloques legislativos, lo que permitió alcanzar un consenso para dotar de un marco legal a esta actividad.

Cómo funcionarán las Escuelas de Verano según la nueva ley

La ley alcanza a organizaciones públicas y privadas, con o sin fines de lucro, como clubes, sindicatos, cooperativas y centros deportivos.

Se reconocen tres tipos de escuelas:

Privadas, que operan entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero.

Públicas, de acceso gratuito y organizadas por entidades estatales.

De invierno, que desarrollan actividades similares durante el receso invernal.

Todas deberán inscribirse en el Registro Provincial de Instituciones Deportivas (Ley Nº 6457), con una antelación mínima de 30 días al inicio de las actividades, y renovar su registro anualmente.

Requisitos y medidas de seguridad obligatorias

Entre los requisitos para su habilitación figuran la presentación de un proyecto pedagógico, la habilitación municipal del establecimiento, la contratación de seguros de responsabilidad civil y cobertura médica, y la designación de un responsable técnico-pedagógico con título habilitante.

La norma fija también una proporción máxima de alumnos por docente y auxiliar, garantiza la inclusión de niños y adolescentes con discapacidad, y establece condiciones de seguridad para el uso de piletas, que deberán contar con guardavidas, cierres perimetrales, planes de contingencia y capacitación en rescate y reanimación.

En caso de incumplimiento, se prevé la clausura inmediata de los establecimientos.

Los municipios podrán exigir servicios médicos permanentes según la cantidad de asistentes y las actividades desarrolladas. Además, se regulan las actividades con pernocte, que deberán contar con autorización de los padres, cobertura médica y transporte habilitado.

Plazos y aplicación

La ley incluye una cláusula transitoria que otorga 180 días de plazo para que las Escuelas de Verano ya existentes tramiten su inscripción en el registro provincial. Una vez que la Cámara de Diputados apruebe el texto, la provincia contará por primera vez con un marco regulatorio integral para estas actividades recreativas y educativas.