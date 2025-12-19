"Totalmente gagá": la insólita indirecta de Victoria Villarruel en un posteo contra Patricia Bullrich

En medio de días tensos para el Gobierno en el Congreso por las dificultades para avanzar con el Presupuesto y la reforma laboral , la vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizó un insólito episodio en redes.

La titular de la Cámara Alta comentó un posteo en la red social X, donde se la acusaba de “ totalmente gagá ” a la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich .

Las críticas venían acompañadas de un video que incluía un fragmento de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de este jueves, donde la exministra de Seguridad cometió un error que se viralizó.

La exfuncionaria tuvo problemas con el micrófono y se equivocó en los turnos de la palabra durante la audiencia.

“Puta que lo parió con esto, no me sale nunca, flaco. Me confundo porque fui ministra y diputada, pero nunca senadora. Discúlpeme, se me sale automáticamente”, expresó Bullrich cuando le dio la palabra al radical Eduardo Vischi.

El comentario contra Patricia Bullrich y la indirecta de Victoria Villarruel

El comentario de Villarruel El comentario de Villarruel

El usuario se llama Santino Dezzotti y se reconoce como “villarruelista”, al punto de tener foto de perfil y de portada con la vicepresidenta.

“Totalmente gagá. Y esta era la que iba a manejar a Villarruel”, escribió en su publicación, que comentó Villarruel: “Qué genial tu foto de portada. No se me ocurrió”, escribió la titular del Senado, haciendo alusión a una foto donde se la ve con la bandera argentina.

Tras este particular comentario, Villarruel, quien viene de mantener distintas reuniones con Bullrich, trató de destacar el buen diálogo con ella en otro posteo, luego de meses de conflicto. “Con la senadora Bullrich estamos trabajando muy bien. Estoy muy conforme con su ingreso al Senado de la Nación y nuestra relación de trabajo y colaboración es mutua y valorada por ambas. No creo en la política estéril de enemigos, así que cumplo mi función y ella la suya”.