Presupuesto 2026: Martín Menem buscará insistir con los puntos más importantes del polémico capítulo 11

El Presupuesto 2026 ya tiene dictamen en el Senado, pero no incluye el capítulo 11. Menem ya anticipó que si el Senado no lo suma, lo buscará con otras leyes.

Después del desmembrado Presupuesto 2026 que la Cámara de Diputados le giró al Senado, Martín Menem buscará insistir con los puntos más importantes del polémico y rechazado capítulo 11, que incluía desde fondos para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires hasta las derogaciones de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

Así lo confirmaron distintas fuentes parlamentarias a MDZ. Lo cierto es que los dos traspiés oficialistas de esta semana demostraron que La Libertad Avanza aún no hace pie en un Congreso mucho menos hostil de lo que fue en los dos años previos. Algo que en gran parte ocurre por impericias propias. Y una vez más quedaron expuestas las internas del oficialismo.

La interna Caputo-Karina en el Congreso El Senado dictaminó hoy el Presupuesto 2026 tal como ingresó desde Diputados el jueves por la madrugada. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, uno de los pocos cercanos a Santiago Caputo que quedó en algún cargo jerárquico, lanzó la culpa contra Menem. "En Diputados aprobaron cuestiones con déficit fiscal", señaló el senador por Jujuy, una vez finalizada la comisión en la Cámara alta, donde participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Lo cierto es que Atauche no tenía ningún tipo de margen para intentar reinstalar el artículo 11 en el tratamiento en el Senado. Los mismos gobernadores que el miércoles le soltaron la mano al oficialismo en Diputados son los que el 26 de diciembre deberían darle un espaldarazo al Gobierno para que tenga un presupuesto después de dos años. Así, Atauche eligió lanzar la culpa contra Menem, que responde al foco dominante en la alianza de Gobierno, Karina Milei.

"No entiende nada", despotricaron en el despacho de la Presidencia de la Cámara de Diputados, al referirse a los señalamientos que lanzó Atauche. Sostienen que "los senadores podrían modificarlo e incluir los artículos más importantes en el recinto". Algo por lo menos polémico, ya que Diputados trató y rechazó esos artículos. Distinto hubiera sido si, como pedían los diputados colaboracionistas, sacaban los artículos más polémicos de la ley y no recibían el rechazo que finalmente selló la Cámara baja.