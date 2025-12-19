La Libertad Avanza no levanta cabeza en el Senado y el Presupuesto 2026 no recuperó el capítulo 11

Después de retroceder con la reforma laboral, La Libertad Avanza en el Senado no pudo recuperar el capítulo 11 del Presupuesto 2026 y firmó el dictamen sin cambio de lo que se aprobó en Diputados. Así, el proyecto del Gobierno no incluirá las derogaciones de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

Al principio del debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo sondeó si había alguna posibilidad de volver a incluir los artículos más importantes del capítulo 11. Pero se encontró con un muro de rechazo de los mismos partidos provinciales que le soltaron la mano en la Cámara de Diputados.

Así, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda puso en consideración un dictamen con el mismo texto que se aprobó en Diputados el jueves por la madrugada, sin el capítulo 11.

El texto del oficialismo podría sumar algunas modificaciones, a partir de los pedidos y sugerencias de los aliados. Si eso ocurre, el texto debe volver a la Cámara de Diputados para aceptar o rechazar los cambios que pactó la cámara revisora. El oficialismo podría hacerlo antes de fin de año, pero debe acelerar el debate.

El objetivo de la presidenta del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, es tratar el proyecto en una sesión extraordinaria el próximo 26. Esto tiene el visto bueno de los gobernadores y los senadores que responden a estos. Destacaron, además, que el Gobierno postergue el debate de la reforma laboral para el año que viene.

"Es certera la decisión de avanzar primero con el presupuesto y luego con las reformas que quieren implementar", valoró un senador radical con terminal en su gobierno provincial. "Nos querían llevar de las narices a discutir un proyecto mientras las provincias argentinas seguían sin un claro norte fiscal", remarcó.

Presupuesto 2026: Carlos Guberman le quitó peso a los cambios de Diputados

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, participó del debate en la comisión que preside Atauche y le quitó dimensión a la extirpación que sufrió el capítulo 11 en la votación de Diputados. Así, sostuvo que el dictamen que firmó el Senado "en esencia no es diferente" al proyecto original.

"Lo que logramos de manera bastante rápida fue ordenar las cuentas fiscales. El año pasado terminamos con un superávit del 0,3% del PBI. Este año vamos a estar alrededor de una cifra similar", anunció el funcionario del Palacio de Hacienda.

"Este año estamos planteando un proyecto de Presupuesto que en 2026 se mantenga en línea con lo que estamos haciendo estos dos últimos años, con un superávit financiero alrededor de 0,3% del PBI", remarcó Guberman.

En cuanto a cómo se distribuye el gasto, Guberman sostuvo que "el 45% está destinado a previsión social (jubilaciones y pensiones), 16% a asistencia social, 11% a salarios de todo el sector público, y 9% es la cuenta de intereses de la deuda. Solo esto suma el 82%".

"En el 18% restante quedan subsidios, el gasto universitario, esas dos cosas solas son prácticamente el 10%. Por eso, el 92% del presupuesto prácticamente no tiene mucho margen para discusión", agregó.