La inflación en Mendoza durante septiembre fue de 2,2%

Este martes, la DEIE dio a conocer un nuevo Índice de Precios al Consumidor correspondiente a septiembre. El acumulado de los nueve meses es de 20,2%.

De esta manera, el acumulado de los nueve meses de inflación es de 20,2%. Fue 1% en enero de 2025 -el dato más bajo en lo que va del año-, 2,5% en febrero, 3,1% en marzo, 3,1% en abril, 1,7% en mayo, 1,1% en junio, 1,9% en julio y 2% en agosto.

Además, la inflación acumulada con respecto al mismo mes del año anterior -interanual- se ubica 29%. Este dato también conserva la tendencia en caída, ya que es el más bajo en el año. El anterior fue en agosto, del 32,9%. En julio de 35,6% y todos los anteriores superiores al 41%.

image La inflación por rubro El rubro que más subió en marzo fue "Vivienda y servicios básicos" con el 4% y luego "Otros bienes y servicios" con el 3,8%. Los dos que más motorizaron el aumento junto con "Transporte y Comunicaciones" con el 3,1% y "Atención médica y gastos para salud" con el 2,3%.