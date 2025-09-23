"Las listas de LLA están llenas de lo peor del PJ": Elisa Carrió lanzó la campaña de la Coalición Cívica

Los candidatos porteños a legisladores nacionales de la Coalición Cívica lanzaron su campaña con un acto encabezado por su líder, Elisa Lilita Carrió , quien dio un fuerte discurso contra el gobierno de Javier Milei . “Las listas de La Libertad Avanza están llenas de lo peor del PJ ", afirmó la exdiputada.

Ante más de 300 personas y junto a los principales postulantes a diputado y senadora nacional, Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, Carrió profundizó sus críticas a la gestión libertaria y aseguró que "los únicos que vamos a garantizar que no haya golpe al presidente somos las fuerzas republicanas”.

En el evento que se realizó en la Asociación Ucraniana Prosvita, la referente de la CC se refirió a la situación económica actual y alertó que los préstamos que tomó el Gobierno "deberían haber sido usados para eliminar para siempre las retenciones al campo y producir un desarrollo agroindustrial que compita con el mundo para levantar pueblos y ciudades y mejorar la educación”.

Luego dirigió los dardos a los conductores del plan económico. Primero contra el ministro Luis Caputo, por "haber favorecido los negocios de sus amigos traders" y luego contra el presidente del BCRA, Santiago Bausili "que no compró las reservas del Banco Central y las liquidó en el mercado".

Sin pelos en la lengua, Carrió calificó a los funcionarios de Milei como "los responsables criminales de haber puesto al país al borde del default” junto a "las Fuerzas del Cielo".

La Coalición Cívica lanzó su campaña en CABA

De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, el legislador porteño y candidato a diputado, Hernán Reyes, sostuvo que "es mentira que la Argentina se reduce a ser kirchnerista o libertaria" y destacó el rol de la CC que construye por fuera de la grieta.

Para Reyes, justamente su función es “ponerle límites a Milei, defender a la clase media, poner límites republicanos y defender la educación y salud pública frente a un grupo de personas que desde el egoísmo más profundo lo único que quiere hacer es fracturar a la sociedad argentina”.

Elisa Carrió impulsa la campaña de los candidatos porteños de la Coalición Cívica

En paralelo, la candidata a senadora nacional, Marcela Campagnoli, aseguró que "hoy estamos mal, la inflación nos sigue golpeando, la incertidumbre nos angustia. Las sospechas, la mentira, el manoseo, el insulto, nos hace sentir que todo está perdido", y lanzó: “Queremos ser la voz de los jubilados para que no sean la regla de ajuste”.

Luego, le sumó picante a su discurso al afirmar: “Queremos bienestar y salud mental para todos y también para el presidente". Además, se refirió a las denuncias por coimas que golpean al Gobierno y remarcó que "si hay corrupción, no hay futuro para la Argentina, porque no hay ni confianza para recuperar, ni justicia que alcance".