Kicillof en La Plata: "Milei no escuchó al pueblo, ni aun con una derrota histórica de trece puntos"

"El 7 de septiembre alguno habló de paliza"

"Creo que el 7 de septiembre alguno habló de paliza y de derrota histórica porque hace 20 años que no se gana una intermedia en la provincia. Este 7 de septiembre se demostraron muchas cosas de las cuales hay que tomar nota. Se decía que la gente no iba a votar y que iba a ganar la falta de participación. Lo que se demostró, la lección que se le dio a Milei el 7 de septiembre es que cuando el mensaje es claro, es valiente y cuando la convocatoria es amplia, el pueblo se moviliza, va a las urnas, vota, resuelve y decide. La red social más determinante de la Argentina es la militancia del campo popular”, aseguró el mandatario provincial.

Y añadió: “Es cierto que perdió Milei, tan cierto que en la provincia de Buenos Aires, ganó una alternativa política, ganó el peronismo gobernando, ganaron los intendentes, ganaron los compañeros. Ganó una política que dijo ‘o la derecha o los derechos’, ganaron los derechos en la provincia de Buenos Aires”.