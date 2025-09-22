Presenta:
Axel Kicillof hablará desde las 17 en La Plata, en un acto gremial.
Kicillof en La Plata: "Milei no escuchó al pueblo, ni aun con una derrota histórica de trece puntos"

En el estadio Atenas, Kicillof lideró un acto de campaña y presentó a los candidatos sindicales a diputados nacionales de cara a las elecciones de octubre.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este lunes el primer acto de campaña con presencia de Fuerza Patria, en el marco de las elecciones legislativas del 26 de octubre. La actividad, convocada por las dos CTA en el Club Atenas de La Plata, tuvo un marcado perfil sindical y apunta a reforzar la estrategia política del mandatario tras su triunfo en las elecciones provinciales.

El encuentro sindical sirvió para destacar a los seis representantes gremiales que forman parte de la lista de Fuerza Patria rumbo a las elecciones del 26 de octubre: Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h), Hugo Yasky, Oscar de Isasi y Daniel Catalano.

La convocatoria estuvo encabezada por Roberto Baradel, líder de Suteba y secretario de la CTA de los Trabajadores en la provincia de Buenos Aires, quien ofició de anfitrión. También se sumó a la jornada Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma a nivel nacional.

Hugo Moyano (h) participó en nombre de la CGT histórica y compartió escenario con el ministro de Trabajo, Walter Correa, y el intendente Julio Alak. El jefe comunal celebró la confluencia entre la CGT histórica, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores en respaldo a Fuerza Patria. Además, resaltó el rol de Axel Kicillof al señalar: “Nos está conduciendo hacia la victoria en 2027.

Kicillof apuntó contra Javier Milei

"El 7 de septiembre se dio un paso importantísimo. Se puso sobre la mesa que nuestro pueblo no quiere un ajuste salvaje, no quiere un endeudamiento, no quiere la persecución a los líderes de la oposición. Como es el caso de Cristina, injustamente presa. Por eso, quiero llamar la atención, si bien vimos por primera vez reconocer errores públicamente a Milei, nos dimos cuenta que era otra estrategia de marketing. Hoy estamos viendo, no escuchó a las urnas, no escuchó al pueblo de la provincia, ni aun con una derrota histórica de 13 puntos”, concluyó el gobernado bonaerense.

"El 7 de septiembre alguno habló de paliza"

"Creo que el 7 de septiembre alguno habló de paliza y de derrota histórica porque hace 20 años que no se gana una intermedia en la provincia. Este 7 de septiembre se demostraron muchas cosas de las cuales hay que tomar nota. Se decía que la gente no iba a votar y que iba a ganar la falta de participación. Lo que se demostró, la lección que se le dio a Milei el 7 de septiembre es que cuando el mensaje es claro, es valiente y cuando la convocatoria es amplia, el pueblo se moviliza, va a las urnas, vota, resuelve y decide. La red social más determinante de la Argentina es la militancia del campo popular”, aseguró el mandatario provincial.

Y añadió: “Es cierto que perdió Milei, tan cierto que en la provincia de Buenos Aires, ganó una alternativa política, ganó el peronismo gobernando, ganaron los intendentes, ganaron los compañeros. Ganó una política que dijo ‘o la derecha o los derechos’, ganaron los derechos en la provincia de Buenos Aires”.

"Desde el 7 de septiembre no se nos va la sonrisa"

De esta manera inició su discurso de cierre el gobernador, Axel Kicillof. El mandatario provincial se refirió a la presencia del movimiento obrero en la campaña y remarcó la importancia de la unidad: “No invitamos a más porque eran 250 personas y teníamos que hacer una reunión con los candidatos de octubre. Nos faltaron varias cosas y una de esas cosas que nos faltó estamos cubriendo hoy. Quiero agradecer a las tres centrales obreras de la provincia y de la Argentina, porque estas tres centrales están en la lista de octubre. En La Plata y en Atenas hay aroma a unidad de los trabajadores y construcción de futuro”, concluyó.

Kicillof se refirió ala victoria de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires: “Esa victoria tiene un solo dueño, que es el pueblo de la Provincia. Y tiene como actor fundamental al movimiento obrero organizado, a los trabajadores. Hoy empiezo estas palabras diciendo gracias a los trabajadores y a su dirigencia que no especuló, que no se guardó nada y resistió en las calles y los puestos de trabajo”.

Jorge Taiana también se pronunció en el evento

Después de los discursos sindicales, tomó la palabra el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana. El dirigente expresó: “Es para mí un gran honor encabezar la lista de diputados para militar con más potencia en lograr la derrota de este gobierno cipayo que va a ser vencido por nosotros”.

A continuación, destacó el rol de la jornada: “Esta lista y esta elección tienen una característica importante: este es un acto del movimiento obrero y del movimiento peronista. El movimiento obrero siempre ha sido determinante, y cuando no lo fue, la pasamos mal. Yo interpreto este acto como un renacimiento”, señaló.

Hugo Yaski cargó contra la boleta única de papel

El diputado nacional y secretario de la CTA sostuvo: "Nosotros tenemos un compromiso enorme, que es revalidar el triunfo electoral el 26 de octubre. Tenemos que resolver una dificultad, y es que se va a votar con una boleta que nuestro pueblo no conoce".

Además, el referente sindical apuntó contra el nuevo sistema de votación que se implementará a nivel nacional el 26 de octubre, donde argumentó que la boleta única papel "tiende a diluir lo que es el debate de construcción de movimientos políticos populares".

Según Yaski, la boleta única supone un desafío por el que se deberá "hacer docencia para que la gente sepa ese día cómo va a ir a votar y que sepa a quién tiene que votar".

Los líderes gremiales tomaron la palabra

Dieron sus discursos Hugo Godoy, Oscar de Isasi, Sergio Palazzo y Hugo Moyano. En paralelo, la militancia presente en el acto acompañó con cánticos de “Vamos a volver”.

Alak celebró la presencia de las centrales obreras

El intendente de La Plata celebró las centrales sindicales y agradeció el rol que tuvieron en la conformación de una lista de unidad.

“Vamos en camino a la unidad y unificación de ambas centrales"

De esta manera, inauguraba el acto sindicalista Roberto Baradel.

La palabra de los dirigentes que acompañarán a Axel Kicillof

En la previa de la palabra del gobernador Axel Kicillf, que hablará a las 16 en el Club Atenas de La Plata, algunos de los distintos dirigentes que acompañan el acto hablaron con MDZ. El primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, indicó: Venimos con la expectativa de ayudar a los dirigentes que vienen del movimiento sindical".

"Se trata de un sector muy importante porque este gobierno quiere terminar con los derechos de los trabajadores. Ellos dicen que nuestros derechos son privilegios", indicó el candidato.

Embed - Jorge Taiana en la previa del acto de Kicillof

Llegan las primeras columnas de la militancia gremial

A la espera de la palabra del gobernador Kicillof, llegan las primeras columnas al acto de Fuerza Patria en el Club Atenas de La Plata. Allí acompañarán al mandatario provincial los gremios de la Bancaria, de judiciales, los estatales de ATE, Ctera, y demás gremios afiliados al peronismo.

