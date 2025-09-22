El Gobierno de Axel Kicillof criticó con dureza la eliminación de retenciones a la soja y otros granos

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó la decisión de Javier Milei de eliminar las retenciones a la soja, el maíz y otros granos.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuestionó con dureza la medida y advirtió que representa un retroceso en términos fiscales y productivos.

El gobierno de Axel Kicillof volvió a cruzar a la administración nacional luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara en su cuenta de X (ex Twitter) que el Nación eliminaba las retenciones a la soja, al maíz y a otros granos hasta el próximo 31 de octubre.

La respuesta bonaerense no tardó en llegar. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuestionó con dureza la medida. "Rascando la olla", lanzó el funcionario en su cuenta de X.

Rascando la olla. pic.twitter.com/JgdKKyrFI2 — Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 22, 2025

El encuentro entre Javier Milei, Caputo y Donald Trump Mientras tanto, el presidente Javier Milei ya prepara un viaje clave a los Estados Unidos. En las próximas horas partirá hacia Nueva York, donde se reunirá con Donald Trump, con la expectativa de que el vínculo personal entre ambos líderes pueda destrabar un auxilio financiero de Washington.

