El Gobierno de Axel Kicillof criticó con dureza la eliminación de retenciones a la soja y otros granos
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó la decisión de Javier Milei de eliminar las retenciones a la soja, el maíz y otros granos.
El gobierno de Axel Kicillof volvió a cruzar a la administración nacional luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara en su cuenta de X (ex Twitter) que el Nación eliminaba las retenciones a la soja, al maíz y a otros granos hasta el próximo 31 de octubre.
La respuesta bonaerense no tardó en llegar. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuestionó con dureza la medida. "Rascando la olla", lanzó el funcionario en su cuenta de X.
El encuentro entre Javier Milei, Caputo y Donald Trump
Mientras tanto, el presidente Javier Milei ya prepara un viaje clave a los Estados Unidos. En las próximas horas partirá hacia Nueva York, donde se reunirá con Donald Trump, con la expectativa de que el vínculo personal entre ambos líderes pueda destrabar un auxilio financiero de Washington.
El mandatario viajará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; y el propio vocero Manuel Adorni, en lo que la Casa Rosada considera una misión estratégica en medio de la tensión económica local.