Axel Kicillof encabezará el primer acto de Fuerza Patria en La Plata

Luego de la victoria de Fuerza Patria en la Provincia, el gobernador Axel Kicillof estará en el primer acto de campaña de cara a las elecciones legislativas.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerrará este lunes el primer acto de campaña con despliegue de Fuerza Patria, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. El evento, organizado por las dos CTA en el Club Atenas de La Plata, tendrá un fuerte matiz sindical y buscará consolidar la estrategia del mandatario provincial tras la victoria en los comicios bonaerenses.

¿Quiénes participarán en el acto? El evento, bajo el lema “Con la Fuerza de los Trabajadores”, contará con la presencia de Axel Kicillof como orador principal. En el escenario, se exhibirá a los principales candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires que representan a las organizaciones sindicales, como Hugo Yasky, Oscar de Isasi, Hugo Moyano (h), Vanesa Siley, Daniel Catalano y Sergio Palazzo, junto al primer candidato de la lista, Jorge Taiana.

¿Cuál es la estrategia de Kicillof para las elecciones? Kicillof reafirma su rol como líder de la campaña, una estrategia que le dio resultados en las elecciones provinciales, donde Fuerza Patria superó a La Libertad Avanza por más de 13 puntos. En una reciente reunión con intendentes y legisladores, el gobernador instó a los dirigentes a "seguir trabajando, estando cerca de la gente" para demostrar que el peronismo "está de pie, latiendo y sumando fuerzas".