Diego Santilli reconoció que "es muy difícil" hacer campaña con Espert en la boleta pero confió en un triunfo nacional
El candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires manifestó su enojo por la ausencia de su foto en las cabinas de votación, pero confió en lograr un triunfo a nivel nacional si aumenta la participación.
El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, reconoció este miércoles que "es muy difícil" hacer campaña con la foto de José Luis Espert en la boleta en lugar de la suya, pero confió en que el partido del presidente Javier Milei va a triunfar a nivel nacional.
El enojo por los afiches con la cara de José Luis Espert
"Que no te puedas ver en la boleta, ya está.... Pero los afiches. No es que tenés que cambiar 13 millones y medio de boletas. Son 40 mil afiches para cada cuarto oscuro. Los dinosaurios no quieren cambiar nada", cuestionó enojado Santilli en diálogo con A24 en referencia a la decisión de la Cámara Nacional Electoral de no reimprimir los afiches que colgarán en las cabinas de votación el próximo 26 de octubre.
En ese sentido, el diputado del PRO admitió que "es muy difícil hacer campaña así", sin que su rostro figure en la boleta, e insistió con que el votante debe buscar "el primer casillero violeta, el que tiene el águila". Para remarcar el mensaje, reiteró el particular eslógan que diseñó La Libertad Avanza para convocar a votar a su candidato en la provincia de Buenos Aires: "Para votar al colorado, marcás al pelado".
La expectativa del triunfo nacional
Más allá de la adversidad que enfrenta la campaña libertaria bonaerense, Santilli enfatizó en que su espacio podría lograr un triunfo a nivel nacional si aumenta la participación electoral. "Yo espero que en esta elección vaya a votar el 70, 72 o 75% del padrón, que es lo que va a permitir descontar. Y si descontamos, tenemos una elección ganadora nacional", afirmó.
Para el 'Colo', los 14 puntos de distancia que tuvo La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses estuvo directamente vinculado a la baja participación, ya que "ganó la apatía y la indiferencia". De acuerdo a su diagnóstico, "ese votante que la viene remando, que viene con la cuesta para arriba, en algún momento dejó de escuchar el por qué y el para qué". "Por eso no fue a votar", sostuvo.
El día después de las elecciones
Pensando en 2026, Diego Santilli planteó que el oficialismo debe ampliar la base de acuerdos para avanzar con reformas clave en el Congreso. "No alcanza con La Libertad Avanza y el PRO, tenés que seguir sumando", dijo el candidato, en busca de sancionar las reformas laborales, impositivas y penales que promueve el Gobierno.
Consultado por la relación con los gobernadores más dialoguistas que hoy compiten contra el oficialismo, manifestó: "Yo creo que muchos van a acompañar. Nadie puede estar en contra de bajar impuestos o de formalizar a seis millones de trabajadores informales. En eso tenemos que ponernos de acuerdo".
Para cerrar, Santilli llamó a "descontar" todo lo posible en la provincia de Buenos Aires y sentenció: "Eso va a ser clave para el triunfo nacional. Yo veo a La Libertad Avanza ganando, pero depende de que la gente vuelva a creer y participe".