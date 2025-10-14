La irónica crítica de Diego Santilli al rechazo judicial sobre la reimpresión de afiches

Luego de una serie de reveses, el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli , ironizó sobre las decisiones de la Justicia sobre no reimprimir las boletas ni los afiches electorales tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.

En una entrevista por TN, el legislador se refirió a los desafíos que presenta el escenario electoral para el oficialismo y dio a entender que juegan con desventajas. “A esta altura es como escalar el Everest. Es una elección increíble, porque llegás a votar el cuarto oscuro y no estás”, se quejó.

Santilli dijo que, al ser una elección con Boleta Única de Papel, “estás tercero, pero nadie te lee, estás chiquitito ahí, entonces no estás”, dijo, y sumó: “Pedís que te pongan por lo menos un afiche”.

Luego de las quejas sobre las medidas judiciales, el candidato libertario se dirigió a la gente: “Primer casillero violeta, el del águila, vota esa lista. Sé que fue difícil, pero vamos que podemos”, arengó.

Este martes, la Junta Electoral bonaerense le dio un nuevo golpe al oficialismo al rechazar que LLA exhiba afiches con la cara de Santilli en los centros de votación, en reemplazo de la imagen de Espert, quien renunció a su postulación por el escándalo de su vínculo con el presunto narcotraficante Fred Machado.

La medida llega después de que la Justicia negara reimprimir la BUP de cara al 26 de octubre, con argumentos similares: la imposibilidad material, extemporaneidad y falta de sustento jurídico del planteo

Tras el pedido de LLA, la Junta Electoral consideró que la reimpresión resultaba materialmente imposible en el estado actual del proceso electoral, dado que una nueva tirada de afiches implicaría reabrir bolsines ya cerrados, recuperar material entregado, reasignar recursos logísticos y reprogramar todo el circuito de entrega, con el consiguiente riesgo de errores, demoras y afectación de la trazabilidad del material electoral.

“No se trata, entonces, de una cuestión de conveniencia o de costos, sino de una imposibilidad material: las condiciones temporales y logísticas ya no permiten retrotraer etapas concluidas sin poner en riesgo la transparencia y regularidad del proceso electoral”, precisa el acta.

También se hizo hincapié en la necesidad de coherencia entre la BUP y la cartelería de lista completa, con el fin de evitar confusiones para los votantes. “La uniformidad entre el instrumento de votación (Boleta Única Papel) y la cartelería de lista completa resulta indispensable para asegurar la claridad y coherencia del sufragio”, aseguró la Junta.