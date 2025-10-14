Cristian Ritondo cuestionó a la Cámara Electoral por no reimprimir las boletas en PBA y advirtió una "mala señal" para LLA

Tras la decisión de la Cámara Nacional Electoral de no reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires, el bonaerense se encontrará con la foto de José Luis Espert en el cuarto oscuro. "Es una mala señal", cuestionó Cristian Ritondo.

Cristian Ritondo cuestionó la no reimpresión de boletas y lamentó que la foto de Diego Santilli no estará en el cuarto oscuro.

El diputado nacional del PRO Cristian Ritondo cuestionó este martes la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de no reimprimir las boletas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para que la foto de Diego Santilli reemplace a la de José Luis Espert y reconoció que es "una mala señal" para el oficialismo. "Los bonaerenses van a votar a alguien que no está en una lista", aquejó.

La crítica de Cristian Ritondo a la Cámara Electoral "Es una discusión en la que se perdió mucho tiempo en la Provincia. Los bonaerenses van a votar a alguien que no está en una lista, que está el nombre pero no la foto, por lo que está votando a una persona y a quien está votando no está. Me parece una mala señal", lamentó Ritondo en diálogo con radio Rivadavia.

En ese sentido, cuestionó: "Se perdió mucho tiempo. En el momento que anunciamos que Santilli era el candidato tras la renuncia de Espert, había el tiempo necesario para la reimpresión de boletas".

De acuerdo a la CNE, los plazos legales para la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires ya se encuentran vencidos y a esta altura del cronograma electoral resulta "imposible" realizar una nueva impresión del material.

Milei y Santilli Para Cristian Ritondo, es una "mala señal" la ausencia de Diego Santilli en la boleta de La Libertad Avanza. NA Una elección clave para La Libertad Avanza Para el titular del PRO bonaerense, la ausencia del 'Colo' en la boleta perjudica la alianza entre amarillos y violetas, poero de todas maneras remarcó que harán "lo imposible para recortar la diferencia del 17 de septiembre en la provincia de Buenos Aires", donde La Libertad Avanza cayó por 14 puntos.