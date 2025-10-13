La Cámara Nacional Electoral rechazó el pedido de LLA y Espert figurará en la boleta de PBA

La Cámara Nacional Electoral informó que ya no hay margen legal para reimprimir las Boletas Únicas de Papel en la provincia de Buenos Aires.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) afirmó que no habrá reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó este martes que los plazos legales para la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires ya se encuentran vencidos. Según el organismo, a esta altura del cronograma electoral resulta “imposible” realizar una nueva impresión del material.

El tribunal recordó que la implementación de la BUP requiere cumplir con una serie de etapas procesales regladas por el Código Electoral Nacional, entre ellas el diseño, la aprobación y la impresión de las boletas. De acuerdo con lo expresado por los secretarios electorales de la Junta Electoral Nacional del distrito bonaerense, dichas instancias ya están precluidas.

En paralelo, un informe técnico del Correo Argentino determinó que la fecha límite para iniciar la distribución del material electoral en Buenos Aires es el 16 de octubre. Dado que el proceso de reimpresión demandaría al menos cinco días, los plazos para concretarlo vencieron el pasado viernes 10.

La apelación solicitando la reimpresión fue presentada el sábado 11 y llegó a la Cámara luego de que el fiscal electoral emitiera su dictamen, el domingo 12. Para entonces, el tribunal consideró que ya no era materialmente posible llevar adelante la medida sin afectar el cronograma previsto.