La Libertad Avanza lanzó el primer spot de Diego Santilli tras reemplazar a Espert

El spot de Diego Santilli como primer candidato de LLA y Milei apunta a consolidar el apoyo en la provincia rumbo al 26 de octubre.

La Libertad Avanza lanzó en sus redes sociales el primer spot de campaña de Diego Santilli, quien encabeza la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert.

El video fue difundido luego de que la Cámara Nacional Electoral autorizara el pedido del Gobierno para que el legislador ocupe ese lugar en la boleta oficialista.

Tras la confirmación de su candidatura, Santilli participó este sábado de un acto en San Isidro, acompañado por militantes libertarios y referentes del PRO. Desde el comando de campaña adelantaron que esta modalidad de encuentros se repetirá en distintos municipios bonaerenses hasta el 26 de octubre, fecha de las elecciones.

Diego Santilli junto a Milei en el nuevo spot de campaña Diego Santilli y su primer spot como primer candidato de LLA en PBA En el spot, el dirigente comienza destacando la gestión del presidente Javier Milei: “Durante el último año y medio, el Presidente le puso fin al desastre inflacionario del kirchnerismo”, afirma Santilli. Luego sostiene: “Ahora es el momento de terminar lo que empezamos y hacer las reformas que nos hacen falta para que el país crezca como nunca antes”.

El video continúa con un mensaje del propio Milei, quien refuerza la línea discursiva de su candidato. “Reformas profundas en lo económico, eliminar impuestos, crear empleo genuino y terminar con los privilegios de los jefes sindicales”, dice el mandatario. También propone “abrir el comercio para exportar más y que los argentinos accedan a productos más baratos”.