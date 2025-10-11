Diego Santilli celebró la decisión de la Cámara Electoral: "Era lo que correspondía".

La Cámara Nacional Electoral habilitó a Diego Santilli a encabezar la boleta de La Libertad Avanza. El dirigente del PRO respaldó el rumbo del gobierno de Milei.

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Diego Santilli celebró hoy la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE), organismo que habilitó que el dirigente del PRO encabece la boleta del espacio liberal en las elecciones del 26 de octubre.

Las palabras de Diego Santilli tras el fallo de la CNE “Lo tomé como algo correcto. Era lo que correspondía, pero tenía que tomar la decisión la justicia”, aseguró Santilli en declaraciones radiales. En esa línea, el legislador se mostró pesimista respecto a la posible reimpresión de boletas para los comicios de medio término.

“No creo que las vayan a cambiar”, sostuvo con relación al cambio de la primera figura de la boleta violeta, que aún conserva la imagen de José Luis Espert, el dirigente liberal acusado de vínculos con el narcotráfico. En tanto, Santilli llamó a los votantes del oficialismo a “no aflojar” y dijo que “el rumbo” que lleva el gobierno de Javier Milei es “el correcto”.