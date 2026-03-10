Javier Milei en Nueva York: apuntó contra el "empresariado prebendario" y consolidó su modelo de "moral como política de Estado"

El presidente Javier Milei , inauguró este martes el Argentina Week en Nueva York , un encuentro que reúne a funcionarios, gobernadores, empresarios e inversores internacionales con el objetivo de promover oportunidades económicas en el país.

En el inicio de su exposición en Nueva York, el mandatario explicó que su presentación se dividiría en dos partes y estaría centrada principalmente en el sistema de toma de decisiones que aplica su administración.

Según detalló, uno de los ejes centrales de su gobierno es la construcción de un esquema de políticas de Estado basado en principios morales. En ese marco, Milei volvió a insistir con uno de los conceptos que repite en sus intervenciones públicas: “moral como política de Estado”.

El jefe de Estado sostuvo que la meta de su gestión es transformar a Argentina en “ el país más libre del mundo ”, pero aclaró que para alcanzar ese objetivo existen límites claros en cuanto a los instrumentos que pueden utilizar los funcionarios.

De acuerdo con su explicación, cada ministro tiene metas concretas dentro del programa económico y político del gobierno, aunque no todos los métodos son aceptables para alcanzarlas.

“Las formas de llegar a los objetivos importan”, planteó Milei, al señalar que su administración establece restricciones morales dentro de la gestión pública.

En ese sentido, el Presidente remarcó que las decisiones políticas deben respetar determinados principios éticos y que la búsqueda de resultados no justifica la utilización de cualquier herramienta de política pública.

La crítica al empresariado "que ataca al argentino"

En otro punto, Milei respondió a las críticas que señalan a su gestión como contraria al sector privado y defendió el rumbo económico de su gobierno durante su exposición en el Argentina Week en Nueva York.

En ese contexto, el mandatario cuestionó a quienes sostienen que la administración libertaria mantiene una postura hostil hacia las empresas. “Un trasnochado dijo que nuestro gobierno es antiempresa”, afirmó durante su discurso.

Milei señaló que en las últimas semanas mantuvo reuniones y diálogos con importantes empresarios del país, entre ellos Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, además de representantes del sector textil.

Sin embargo, el Presidente también apuntó contra ciertos sectores del empresariado a los que calificó como “prebendarios”, en referencia a compañías que, según su visión, se beneficiaron durante años de privilegios otorgados por el Estado.

En su exposición, Milei planteó además un debate de carácter moral sobre el rol del Estado y las libertades individuales. “Antes de todo esto la pregunta es moral. Quiero saber cuántos de acá están dispuestos a aceptar que les cercenen las libertades a los individuos”, sostuvo.

El jefe de Estado cuestionó a quienes se oponen a la apertura económica y defendió la libertad de elección de los consumidores. “¿Quiénes están en contra de que seamos libres de elegir los productos que se nos dé la gana?”, preguntó ante el auditorio.

Asimismo, el mandatario vinculó su programa económico con una agenda anticorrupción y afirmó que su administración busca terminar con prácticas que, según indicó, perjudicaron durante años a la economía argentina.

“¿Quiénes están a favor del robo? Parece que nadie. Se terminó esto de atacar a los argentinos, es decir, se terminó la corrupción en Argentina”, concluyó Milei ante empresarios e inversores presentes en el evento realizado en Nueva York.