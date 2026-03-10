El elogio del CEO de JP Morgan a Javier Milei: "Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar el país"

El CEO global de JPMorgan Chase, Jamie Dimon , abrió la primera jornada del Argentina Week en Nueva York y expresó su respaldo al rumbo económico que impulsa el presidente Javier Milei , a quien vio durante este martes. Durante su intervención, sostuvo que el mandatario posee “convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país” y valoró el programa de ajuste fiscal, la desaceleración de la inflación y la decisión de reactivar el vínculo con los mercados financieros internacionales.

El evento se llevó a cabo en la nueva torre que el banco inauguró, donde Dimon presentó a Milei poco después de que el mandatario llegara al edificio. En una exposición breve, el banquero comentó experiencias internacionales de países que atravesaron crisis profundas y lograron recuperarse. Entre los ejemplos positivos mencionó a Corea del Sur e Irlanda, mientras que ubicó en el extremo opuesto a Venezuela, Cuba y Argentina.

“En 1917, Argentina tenía el mismo PIB per cápita que Francia. Tenía recursos naturales increíbles, tanto agrícolas, minerales, como de petróleo. Tenía el mejor recurso de todos: una población educada, universidades, escuelas. Y hoy, su PIB per cápita puede ser aproximadamente una décima parte o algo así del de Francia”, agregó.

Sobre Milei, Dimon dijo: “Este presidente trajo claridad regulatoria y abrió los mercados de capitales. Tiene el control del banco central. Es un milagro llevar la inflación de algo así como el 20% mensual —más de 200% anual— a cerca de 2% mensual”.

Dimon también enumeró otros indicadores que, según su visión, muestran señales de mejora. Entre ellos mencionó el fin del financiamiento del gasto público con emisión monetaria, la recuperación del interés de inversores externos, el fortalecimiento de las reservas del Banco Central y la reducción del déficit fiscal hacia niveles cercanos al equilibrio.

“Me encantaría ver que esto pudiera ser un ejemplo para el mundo sobre cómo arreglar un país, políticas que funcionan, políticas que ayudan a todos sus ciudadanos, políticas que traen crecimiento real, reformas reales, laboral, de mercado y otras”, planteó.

A su vez, afirmó que un crecimiento cercano al 5% en el último año sorprendió a buena parte del mercado. “Es casi inaudito, yo hubiera dicho que no era posible”, señaló.

“Hay una agenda a favor del mercado y sabemos que muchas empresas están comprometidas a invertir capital en Argentina. Este es un giro asombroso, algo que ninguno de nosotros habría predicho hace apenas cuatro o cinco años. Así que señor presidente y a su equipo, felicitaciones. Es algo excepcional”, expresó.