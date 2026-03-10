Alfredo Cornejo apoyó a Javier Milei en Estados Unidos: "Volvimos a la conversación internacional"

El gobernador Alfredo Cornejo participa junto al presidente Javier Milei y 10 mandatarios provinciales más de la Argentina Week en Estados Unidos , con actividades con empresarios y dirigentes del mundo financiero, en la búsqueda de inversiones a nivel nacional.

Este lunes por la mañana fue el acto oficial del evento, que se desarrollará hasta mañana (inclusive) en la ciudad de Nueva York.

En redes sociales, Cornejo fue optimista respecto a las potencialidades de Mendoza y el país y aseguró que se trata de una "vuelta a la conversación internacional sobre desarrollo, inversión y crecimiento".

"En el segundo día de agenda en Argentina Week, acompañamos la exposición del Presidente de la Nación, Javier Milei , en la apertura de las sesiones de alto nivel, una de las presentaciones centrales del evento frente a empresarios, CEOs y fondos de inversión", dijo el sancarlino.

Agregó que el presidente "expuso los lineamientos de su programa de gobierno con foco en la economía. Hacerlo en un ámbito como este implica mostrar el rumbo del país directamente a quienes toman decisiones de inversión a escala global".

Javier Milei y Alfredo Cornejo Prensa Gobierno

Y finalizó: "Para las provincias, estos espacios también permiten acompañar al país en su vuelta a la conversación internacional sobre desarrollo, inversión y crecimiento".

Cómo sigue la agenda de Alfredo Cornejo en Estados Unidos

A las 19, el gobernador participará de la recepción ejecutiva de networking de Citibank, en el marco de Argentina Week 2026. El encuentro contará con la presencia del ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger.

Media hora después, habrá un encuentro con autoridades de Continental Resources, una de las principales empresas independientes estadounidenses de exploración y producción de petróleo y gas natural.

Javier Milei pidió transformar Argentina en el "país más libre del mundo"

El jefe de Estado sostuvo que la meta de su gestión es transformar a Argentina en “el país más libre del mundo”, pero aclaró que para alcanzar ese objetivo existen límites claros en cuanto a los instrumentos que pueden utilizar los funcionarios.

“Las formas de llegar a los objetivos importan”, planteó Milei, al señalar que su administración establece restricciones morales dentro de la gestión pública.

En ese sentido, el presidente remarcó que las decisiones políticas deben respetar determinados principios éticos y que la búsqueda de resultados no justifica la utilización de cualquier herramienta de política pública.

En otro punto, Milei respondió a las críticas que señalan a su gestión como contraria al sector privado y defendió el rumbo económico de su gobierno durante su exposición en el Argentina Week en Nueva York.

En ese contexto, el mandatario cuestionó a quienes sostienen que la administración libertaria mantiene una postura hostil hacia las empresas. “Un trasnochado dijo que nuestro gobierno es antiempresa”, afirmó durante su discurso.

Alfredo Cornejo, Javier Milei y Karina Milei en Estados Unidos. Prensa Presidencia

Milei señaló que en las últimas semanas mantuvo reuniones y diálogos con importantes empresarios del país, entre ellos Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, además de representantes del sector textil.

Sin embargo, el presidente también apuntó contra ciertos sectores del empresariado a los que calificó como “prebendarios”, en referencia a compañías que, según su visión, se beneficiaron durante años de privilegios otorgados por el Estado.

En su exposición, Milei planteó además un debate de carácter moral sobre el rol del Estado y las libertades individuales. “Antes de todo esto la pregunta es moral. Quiero saber cuántos de acá están dispuestos a aceptar que les cercenen las libertades a los individuos”, sostuvo.

El jefe de Estado cuestionó a quienes se oponen a la apertura económica y defendió la libertad de elección de los consumidores. “¿Quiénes están en contra de que seamos libres de elegir los productos que se nos dé la gana?”, preguntó ante el auditorio.

Asimismo, el mandatario vinculó su programa económico con una agenda anticorrupción y afirmó que su administración busca terminar con prácticas que, según indicó, perjudicaron durante años a la economía argentina.

“¿Quiénes están a favor del robo? Parece que nadie. Se terminó esto de atacar a los argentinos, es decir, se terminó la corrupción en Argentina”, concluyó Milei ante empresarios e inversores presentes en el evento realizado en Nueva York.