La Cámara Nacional Electoral habilitó a Diego Santilli a encabezar la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Los magistrados Daniel Bejas y Santiago Corcuera revocaron la sentencia del juez Alejo Ramos Padilla, quien había determinado que Karen Reichardt era la reemplazante de José Luis Espert en la boleta única de papel.

Con críticas al fallo del juez Alejo Ramos Padilla, la Cámara Nacional Electoral determinó que Diego Santilli será quien reemplace a José Luis Espert como cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Los camaristas Daniel Bejas y Santiago Corcuera, cuestionaron que el juez Ramos Padilla se haya apartado injustificadamente de la norma aplicable, basando su decisión en una interpretación subjetiva y declarando una inconstitucionalidad sin fundamento suficiente.

“El criterio que aquí se establece debe entenderse en consonancia con el rol activo que esta Cámara ha asumido en la tutela de la igualdad de género hacia el interior de los partidos políticos, del mismo modo en que lo ha hecho para los cargos públicos electivos y en función del razonamiento que se desprende de un conjunto de pronunciamientos”

Despacho CNE 9705-2025_1_CA002 - FALLO La cámara señaló que el Ramos Padilla desatendió la jurisprudencia de ese tribunal en casos análogos para la categoría de Diputados Nacionales y tergiversó la aplicación de un precedente que se refería a los Senadores Nacionales.

Por otra parte, Bejas y Corcuera le recordaron al juez federal con competencia electoral de la provincia su rol activo en la tutela de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos electivos y hacia el interior de los partidos políticos.