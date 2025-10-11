Milei se mostró con militantes en Chaco y pidió no volver "al modelo del pasado con argentinos mendigando"

El presidente Javier Milei participó de un recorrido por las calles céntricas de Resistencia ante la presencia de una multitud.

Antes de partir a Corrientes, el presidente Javier Milei encabezó este sábado al mediodía un acto de La Libertad Avanza en la Plaza Belgrano de Resistencia, provincia del Chaco, donde se acercó a la militancia y llamó a respaldar la "gesta histórica" de su gestión de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre.

La llegada del mandatario ocurrió minutos después del mediodía, dos horas después del horario estipulado en redes sociales. Caminó entre los militantes libertarios y llegó junto su hermana, Karina Milei, y el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, con quien se había reunido minutos antes de la actividad partidaria.

En su discurso, el libertario pidió a sus seguidores que lo siguieran "acompañando en esta gesta histórica por hacer grande a la Argentina nuevamente", destacando que "sabemos que el camino es duro, pero nunca les hemos mentido". A su vez, sostuvo que su gobierno "está a mitad de camino": "Por eso les pido que no aflojen porque esta vez el esfuerzo vale la pena".

El mensaje presidencial se centró en la importancia de las elecciones legislativas nacionales, delineando una clara dicotomía ante la militancia. "Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, la pobreza, si seguimos aniquilando la inseguridad, si seguimos reportando y sacando a patadas en el culo a los narcos, si seguimos siendo un ejemplo en el mundo de lo que hay que hacer, si seguimos recibiendo inversiones y respeto o queremos volver al modelo del pasado con pobres, argentinos mendigando", sentenció Milei.

El jefe de Estado también ponderó los avances de su administración, indicando: "Estamos en un momento bisagra de nuestra historia. Venimos de años de decadencia, pobreza e inflación. Hoy estamos de pie, bajando la inflación, ordenando las cuentas y devolviéndole dignidad al trabajo y al esfuerzo de los argentinos".